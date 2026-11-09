«Кольбаев убит, но его люди остались». Суваналиев о криминале

Бывший министр внутренних дел Кыргызстана Омурбек Суваналиев усомнился в заявлениях о полной ликвидации организованной преступности после смерти криминального авторитета Камчи Кольбаева. Об этом он заявил в подкасте журналиста Эрниса Кыязова.

По мнению экс-министра, устранение лидера преступной группировки еще не означает уничтожения всей криминальной структуры, ее финансовых ресурсов и связей.

«Кольбаев умер, но люди, которые находились рядом с ним, никуда не исчезли. Кто-то из них был задержан? Они просто заявили, что прекратили свою деятельность. Но это не значит, что криминал исчез», — сказал Суваналиев.

Он сравнил окружение Кольбаева с целой системой, которая не может прекратить существование одномоментно.

По словам бывшего главы МВД, после гибели криминального авторитета его соратники могли изменить методы работы и уйти из публичного пространства.

«Криминал просто перешел на другой путь и потихоньку продолжает заниматься своими делами», — считает Суваналиев.

При этом он не привел конкретных доказательств продолжающейся деятельности прежних криминальных структур.

Экс-министр также подверг сомнению заявления о том, что организованную преступность удалось победить за один день.

В качестве исторического примера он вспомнил ситуацию с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым, который некоторое время находился в розыске. По словам Суваналиева, тогда также казалось, что преступный мир затих, однако после событий 2005 года Акматбаев вновь появился и восстановил свое влияние.

«Нужно быть осторожными с заявлениями, что криминал уничтожен за один день. Чтобы ликвидировать организованную преступность, необходимо уничтожить ее социальную базу и обеспечить неотвратимость наказания за преступления», — отметил он.

Отдельно Суваналиев поднял вопрос о финансовых активах Камчи Кольбаева. По его словам, общественности сообщали об изъятии недвижимости и автомобилей, однако подробных сведений о предполагаемой финансовой системе криминального авторитета представлено недостаточно.

«Где банкиры? Через какие банки проходили деньги? Почему мы не услышали, какой банк использовался для отмывания средств? Показывают дома и машины, но остается много загадок», — заявил бывший министр.

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Он также напомнил о сообщениях о встрече Кольбаева с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым в государственной резиденции.

Бывший министр подчеркнул, что реальная борьба с организованной преступностью должна включать не только задержания и изъятие имущества, но и раскрытие финансовых схем, установление связей участников группировок и независимый судебный контроль.

Напомним, Камчи Кольбаев был убит 4 октября 2023 года во время спецоперации ГКНБ в Бишкеке. После этого силовые органы сообщали о масштабных мероприятиях по борьбе с организованной преступностью и изъятии имущества, связанного с криминальными структурами.