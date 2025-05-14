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Кыргызстанцы жалуются на задержку пенсии по инвалидности

В Кыргызстане задерживают выдачу пенсию по инвалидности с детства. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По словам жителя села Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, раньше выплаты получали 9-10-го числа каждого месяца, «но сегодня уже 14 мая, а денег нет, и причины никто не знает».

Жительница Первомайского района Бишкека добавила, что у них наблюдается аналогичная проблема. «Раньше из-за праздников выплаты задерживали лишь на два дня», — заметила она.

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции 24.kg сообщили, что проблем с финансированием нет, деньги должны поступить до 15 мая.

Напомним, в Кыргызстане с 1 по 11 мая были нерабочие дни.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/328979/
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