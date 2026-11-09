В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала предварительный список избирателей на выборы президента Кыргызстана, назначенные на 27 января 2027 года. Об этом сообщает ЦИК.

По данным комиссии, в предварительный список включены 4 миллиона 467 тысяч 40 избирателей.

До 18 ноября 2026 года бумажные списки должны вывесить на 2 тысячах 492 избирательных участках по всей республике.

Списки составлены государственным учреждением «Кызмат» на основе сведений Единого государственного реестра населения и опубликованы на портале tizme.gov.kg.

В ЦИК отметили, что данные избирателей будут обновлять ежедневно во взаимодействии с ГУ «Кызмат».

Проверить себя в списке можно до 12 января 2027 года включительно. Для этого необходимо обратиться на избирательный участок, посетить портал «Тизме» или позвонить по коротким номерам 1255 и 119.

Кроме того, граждане могут отправить СМС с персональным идентификационным номером (ПИН) на номер 119. В ответ придет информация о номере и адресе избирательного участка. Звонки и сообщения бесплатные.

Если избиратель обнаружит ошибку или неточность, он вправе до 12 января подать электронное заявление через сервис «Кабинет избирателя» на портале «Тизме».

Гражданам, отсутствующим в списках из-за непрохождения биометрической регистрации, необходимо обратиться в Центр обслуживания населения для прохождения процедуры и актуализации паспортных данных.