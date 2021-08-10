Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, обвиняемый в коррупции по делу «Кумтора», выехал из страны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывший глава кабмина вылетел 5 августа по маршруту Бишкек — Москва.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.