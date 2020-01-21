11:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах

Депутатская комиссия по расследованию убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции приступила к работе. 

Сегодня на заседание пригласили представителей Нацбанка, Таможенной службы, Госфинразведки. 

Читайте по теме
Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых

Имя Айеркена Саймаити упоминалось в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. 

Чиновники Финразведки пояснили, что $700 миллионов  это не деньги из государственного бюджета КР. По их данным, вывезены они были не из нашей республики. Сейчас ведомство выясняет, кому принадлежали $700 миллионов и отмывались ли они в стране. 

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

В Адане задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити. При попытке бежать из страны были задержаны трое иностранцев, которые подозреваются в убийстве бизнесмена. Они пытались пересечь границу и скрыться в Сирии.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141072/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия будет работать два месяца
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия просит продлить срок своей работы
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия начнет заседать на следующей неделе
Убийство Айеркена Саймаити. Алтынбека Сулайманова снова вызвали на допрос
Убийство Саймаити. Кубанычбека Кадырова допрашивают в ГКНБ
Убийство Саймаити. Члены депутатской комиссии опросят журналистов «Азаттыка»
Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
Вывод миллионов из страны. Парламент рассмотрит расследование журналистов
Убийство Саймаити. Депутаты запросили информацию у ГКНБ, прокуратуры и Финпола
Популярные новости
Тазабек Икрамов перепутал волка Акелу с&nbsp;правителем гуннов Аттилой Тазабек Икрамов перепутал волка Акелу с правителем гуннов Аттилой
Жогорку Кенеш раздора. Как изменился шестой созыв за&nbsp;пять лет Жогорку Кенеш раздора. Как изменился шестой созыв за пять лет
Состоялся телефонный разговор Мухаммедкалыя Абылгазиева и&nbsp;Дмитрия Медведева Состоялся телефонный разговор Мухаммедкалыя Абылгазиева и Дмитрия Медведева
Депутат предлагает обязать международные организации делать отчисления в&nbsp;Соцфонд Депутат предлагает обязать международные организации делать отчисления в Соцфонд
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
11:43
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $7...
11:37
Похищение девушки в Токмаке. Подозреваемых отпустили под домашний арест
11:13
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вновь вызван на допрос
11:02
Выпавший с восьмого этажа мужчина не получил переломов
10:53
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» отпустили под домашний арест