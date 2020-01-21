Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах

Депутатская комиссия по расследованию убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции приступила к работе.

Сегодня на заседание пригласили представителей Нацбанка, Таможенной службы, Госфинразведки.

Читайте по теме Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых

Имя Айеркена Саймаити упоминалось в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.

Чиновники Финразведки пояснили, что $700 миллионов — это не деньги из государственного бюджета КР. По их данным, вывезены они были не из нашей республики. Сейчас ведомство выясняет, кому принадлежали $700 миллионов и отмывались ли они в стране.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

В Адане задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити. При попытке бежать из страны были задержаны трое иностранцев, которые подозреваются в убийстве бизнесмена. Они пытались пересечь границу и скрыться в Сирии.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.