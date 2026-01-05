Пробки, стройки и скандалы: чем запомнился Бишкек в 2025 году

В прошлом году рекордный ремонт дорог и масштабные стройки в Бишкеке сопровождались пробками, сносом заборов и построек, вырубкой деревьев и громкими скандалами. Город менялся, затрагивая повседневную жизнь тысяч жителей.

Вспоминаем ключевые события 2025-го, произошедшие в столице:

1 Ремонт дорог В прошлом году отремонтировали почти 100 километров дорог — работы провели на 147 улицах (на 122 из них укладывали асфальт, на 25 восстанавливали тротуары). По словам вице-мэра Рамиза Алиева, это рекордная цифра для Бишкека, «раньше он мог осилить только 30 километров». На 2026-й у чиновников тоже амбициозные планы. Они намерены реконструировать свыше 100 километров дорог, и не только в центре.

2 Участившиеся пробки В начале сезона чиновники обещали: улицы будут закрывать поэтапно, чтобы искусственно не создавать пробки. Однако на практике это не всегда соблюдалось, и альтернативных маршрутов особо не было. Ситуация усугубилась с началом очередного учебного года 1 сентября. Загруженность дорог в отдельные дни достигала 9 баллов из 10 возможных. В часы пик многие школьники не могли своевременно добраться до дома. Общественный транспорт был переполнен, и многие пассажиры просто не могли попасть в салон автобусов и маршруток. Читайте по теме Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам После ремонта дорог на некоторых улицах исчезли парковочные карманы — места для стоянок закрыли бордюрами. В ходе ремонтных работ ширину проезжей части некоторых дорог увеличили за счет демонтажа заборов и пристроек, выходивших за пределы красной линии. Но проблему пробок и заторов это не устраняет. Чем больше город пытается строить дорог, тем сложнее в нем жить без автомобилей. Для решения проблемы пробок нужны другие решения.

3 Скандальный проспект Особое внимание досталось проспекту Чингиза Айтматова. Дорогу решили сделать шестиполосной с выделенной линией для общественного транспорта и отдельной велодорожкой. Под частичный снос попали десятки участков жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2». Снос заборов сопровождался стычками с милицией. Люди требовали адекватных компенсаций, поскольку имели на руках необходимые документы на землю. В мэрии настаивали, что магистраль была предусмотрена еще с советских времен, «просто в 2025 году начали реализацию проекта». Вместо компенсаций чиновники подали исковые заявления, но позже решили их отозвать и все-таки предложить горожанам альтернативные равнозначные варианты или компенсацию. Читайте по теме Мэрия Бишкека отзывает иски по земельным участкам в «Киргизии-1» После расширения проспекта участок стал небезопасным. Из-за отсутствия светофоров и пешеходных переходов людям пришлось перебегать дорогу на свой страх и риск, возникали дорожно-транспортные происшествия, в том числе со смертельным исходом и пострадавшими. После этого на отреставрированных участках решили построить подземные переходы. В ходе расширения дороги со стороны проспекта закрыли заезды на второстепенные улицы, что создало неудобства для автомобилистов. Кроме того, это привело к сложностям для экстренных, аварийных служб. К примеру, бишкекчане жаловались на проблемы с проездом скорой помощи, а в декабре из-за перекрытых выездов пожарные столкнулись с трудностями при подъезде к месту возгорания. Отреставрированный проспект, кстати, ассоциируется у многих с новыми фонарями. Аналогичные уличные светильники установили даже в Балыкчи.

4 Почти Монте-Карло В районе ЦУМа в прошлом году начали масштабное строительство торгово-развлекательного комплекса Old Bishkek. Проект реализует команда бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева. Для этого пришлось перекрыть участки проспекта Чуй и улицы Шопокова для проезда. Неудобства испытывали не только автомобилисты, но и пешеходы. Особую обеспокоенность горожане выражали по поводу фонтанного комплекса. Инициаторы проекта обещают сохранить его, сделать более привлекательным и оснастить музыкальным сопровождением. Звучала критика и в адрес выполненных работ — новое трехэтажное здание не совсем похоже на обещанный проект. В итоге глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж и расширить проезжую часть проспекта Чуй. Проект планируют завершить в апреле или мае, а до тех пор бишкекчан призывают потерпеть. «Я для вас тут Монте-Карло сделаю, подождите немного», — говорил ранее экс-градоначальник. Остается только надеяться, что данное обещание будет реализовано в действительности.

5 Зелени все меньше Реконструкция дорог, активное строительство различных объектов, отсутствие ирригации и другие проблемы приводят к потерям зеленого фонда в Бишкеке. В 2025-м снесли более 2,2 тысячи взрослых деревьев. В прошлые годы, для сравнения, убирали всего по 600-700 насаждений. Только на проспекте Чингиза Айтматова вырубили около 1,2 тысячи тополей. В муниципалитете видят плюсы: благодаря сносу сухостоя значительно уменьшилось количество падений деревьев, а значит, снижаются число пострадавших и нанесенный материальный ущерб. Чиновники также успокаивают: высаживают в несколько раз больше, чем рубят. Но взамен взрослого дерева с широкой кроной появляется небольшой саженец с высокими рисками засохнуть без должного полива и правильного ухода. Сколько времени пройдет, прежде чем этот саженец начнет давать тень, если не пропадет? Читайте по теме Кустарников не будет, туи — для красоты. Мэр Бишкека об озеленении столицы К примеру, на проспекте Чингиза Айтматова после реконструкции высадили 493 канадских клена, однако больше трети из них засохли. Кроме кленов, там были потери и цветов — высохли сотни саженцев роз. Чиновники заверили: будет замена, но утрату времени, ресурсов, финансов это не отменяет. Сокращение зеленых площадей заставило кыргызстанцев создать петицию с требованием прекратить вырубку здоровых деревьев в столице. По словам ее авторов, массовая вырубка зеленых насаждений — это не просто акт вандализма, но и серьезная угроза здоровью и комфорту жителей данного региона.

6 Жара и давка в автобусах Мэрия Бишкека продолжала в прошлом году наращивать количество муниципального общественного транспорта. В начале 2025-го из Китая доставили 120 новых электробусов. Для их обслуживания реконструировали бывшее троллейбусное депо. С 25 сентября электробусы начали обслуживать городские маршруты. Читайте по теме Бишкекчане снова жалуются на переполненные автобусы: школьники не могут уехать В декабре из КНР доставили 95 автобусов Yutong. Летом в них работают кондиционеры, а зимой — отопительные системы. В столице ежедневно обслуживают жителей более 1,5 тысячи единиц транспорта. Тем не менее этого количества все еще не достаточно, в часы пик в автобусах не протолкнуться. А летом температура в них превышала 50 градусов, известны единичные случаи, когда пассажиры падали в обморок. Проблема в том, что чиновники закупали автобусы без кондиционеров. Все это не мотивирует граждан отказываться от личного авто в пользу общественного транспорта.

7 Забывая о культуре В ходе строительных работ на проспекте Чингиза Айтматова полностью разрушили мозаику «Встреча гостей», установленную в советское время и ставшую символом дружбы между народами, проживающими в Кыргызстане. Хотя ранее в мэрии обещали сохранить и отреставрировать панно. Городские чиновники заявили, что не участвовали в демонтаже и не принимали решений о сносе объекта. Демонтаж произведен по указанию управления делами президента. Читайте по теме Депутат призвала наказать виновных за разрушение исторических объектов в Бишкеке Панно включено в Государственный список памятников истории и культуры как памятник искусства республиканского значения. По закону снос, перенос или изменение облика таких объектов допускается только с разрешения уполномоченного органа — Министерства культуры. Однако ведомство никаких разрешений на демонтаж мозаики не давало. Наоборот, после исчезновения панно оно обратилось в правоохранительные органы с официальным заявлением. О результатах проверки не сообщалось. В конце 2025-го в Дубовом парке снесли один из старейших городских фонтанов, построенный в 1956 году вместе с парковым ансамблем.

8 О братьях наших меньших В прошлом году представители столичной мэрии намеревались обновить Правила содержания домашних животных. Отдельные нормы проекта постановления горожане поддержали (к примеру, запрет на жестокое обращение с животными), а остальные встретили вопросами и негодованием. Читайте по теме Правила для животных в Бишкеке: запреты, штрафы, отстрел В частности, бишкекчане отмечали полное отсутствие инфраструктуры для владельцев животных — нет специализированных площадок и зон, где они могли бы соблюдать нормы и при этом спокойно гулять с питомцами. Горожане запустили петицию с просьбой пересмотреть проект постановления с учетом интересов всех групп граждан, разработать и утвердить карту зон для выгула, в том числе создать специализированные площадки в каждом районе Бишкека. В муниципалитете пообещали определить места для выгула собак.

9 Энергия на мусоре Долгие годы в столице дымил мусорный полигон. В 2025-м заработал завод, который будет сжигать бытовые отходы, вырабатывать энергию и перерабатывать остатки в строительные материалы. Мощность предприятия рассчитана на уничтожение до 1 тысячи 200 тонн мусора в сутки, что превышает среднесуточный объем отходов в городе. После полного запуска оно сможет производить до 30 мегаватт электроэнергии.