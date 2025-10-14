12:20
Бишкекчане снова жалуются на переполненные автобусы: школьники не могут уехать

Горожане продолжают жаловаться на работу общественного транспорта в Бишкеке. В соцсетях распространилось видео, на котором десятки школьников безуспешно пытаются зайти в переполненный автобус. Двери не могут закрыться.

По словам очевидцев, видео снято в час пик на одном из центральных маршрутов. Родители школьников отмечают, что такая ситуация повторяется ежедневно — автобусы приходят с опозданием, а вместимость не позволяет перевезти всех желающих.

Жители столицы просят городские службы наладить работу общественного транспорта, увеличить количество машин на маршрутах и уделить внимание утренним часам, когда в автобусах особенно многолюдно.

Ранее мэрия обещала обновить транспортный парк и усилить контроль за расписанием. Однако, судя по жалобам, проблемы сохраняются. 
