Высохшие клены на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке заменят

Депутат Бишкекского городского кенеша Нурумбет Иманказыев озвучил на сессии проблему озеленения в столице.

По его словам, на проспекте Чингиза Айтматова в этом году высадили 493 канадских клена, из них 177 засохли.

Нардеп поинтересовался, на чьем балансе находятся насаждения.

Читайте по теме На проспекте Чингиза Айтматова высадили почти 500 кленов, треть уже засохла

Вице-мэр Рамиз Алиев отметил, что акты только составили, и деревья переходят на баланс мэрии. «Да, действительно, более 170 кленов засохли. Но замена пришла — подрядчик привез на основании гарантийного письма. Саженцы находятся в питомнике «Бишкекзеленстроя», мы ждем погоду, примерно с 20 октября начнем замену», — пояснил он.

Нурумбет Иманказыев подчеркнул, что в городе не налажено нормальное обслуживание зеленых насаждений, в результате теряем не только деньги, но и время.