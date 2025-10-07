Высохшие клены на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке заменят

Депутат Бишкекского городского кенеша Нурумбет Иманказыев озвучил на сессии проблему озеленения в столице.
По его словам, на проспекте Чингиза Айтматова в этом году высадили 493 канадских клена, из них 177 засохли.
Нардеп поинтересовался, на чьем балансе находятся насаждения.
Вице-мэр Рамиз Алиев отметил, что акты только составили, и деревья переходят на баланс мэрии. «Да, действительно, более 170 кленов засохли. Но замена пришла — подрядчик привез на основании гарантийного письма. Саженцы находятся в питомнике «Бишкекзеленстроя», мы ждем погоду, примерно с 20 октября начнем замену», — пояснил он.
Нурумбет Иманказыев подчеркнул, что в городе не налажено нормальное обслуживание зеленых насаждений, в результате теряем не только деньги, но и время.