Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая

Каракол активно готовится отмечать 81 год со дня Победы в Великой Отечественной войне. Город украшают праздничной атрибутикой, приводят в порядок памятные места, очищают улицы и скверы. В работу вовлечены все городские службы.

9 мая в Караколе пройдут масштабные мероприятия, посвященные Великой Победе.

Одним из ключевых событий станет традиционный марш «Бессмертного полка», в котором примут участие более 1 тысячи человек. Жители и гости города пройдут колонной с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны, отдавая дань уважения их подвигу.

Также в программе — возложение цветов к памятникам в Парке Победы, праздничные концерты и ряд культурно-патриотических мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодежи.

В настоящее время на центральной площади ведется активная подготовка к масштабному концерту — устанавливается сцена длиной в 34 метра, монтируется световое и звуковое оборудование. Программа предусматривает выступление звезд отечественной эстрады, а также приглашенных артистов из России — Николая Баскова, легендарной группы «Любэ» и группы «Блестящие». Такой масштаб мероприятия в Караколе впервые.





Талантбек Иманов поручил уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности и комфорта для жителей и гостей города в период праздника. В частности, усилить меры общественного порядка, организовать работу медицинских служб и дежурство соответствующих экстренных служб.

«Нужно четко и слаженно работать. Мы не имеем права подвести большое количество жителей Каракола и гостей города», — добавил Талантбек Иманов.