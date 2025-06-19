Вопрос кондиционеров в автобусах Бишкека снова подняли в горкенеше

Столичную мэрию Бишкека просят закупать автобусы с кондиционерами. Об этом заявлено на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту коммуникациям и экологии.

«За 125 тысяч евро покупаете автобусы и без кондиционера. Это жизненно важная необходимость. Сейчас 40 градусов жары, а люди едут из центра до микрорайонов 1,5-2 часа без кондиционеров. И установите оборудование в уже прибывшие автобусы», — сказал один из депутатов БГК.

Чиновники отметили, что в столицу поступают электробусы, на сегодня прибыло 50 единиц, все они оснащены кондиционерами. В 95 ожидаемых автобусах также предусмотрено такое оборудование.

«Со стороны департамента транспорта и мэрии Бишкека проводится работа по возможной установке кондиционеров в автобусах марки Golden Dragon. Мы получили несколько коммерческих предложений, ждем еще заявки от двух автобусных заводов. Позже предоставим полную информацию. На автобусах газовые баллоны расположены на крыше, а кондиционерам тоже нужно достаточно пространства. Рассматриваем с технической стороны, как сделать все правильно», — проинформировали народных избранников.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке функционируют 1 тысяча 407 автобусов, из них только 85 оснащены кондиционером. По данным бишкекчан, вчера в городских автобусах температура воздуха превышала 50 градусов.