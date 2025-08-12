13:31
По проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке вырубят около 120 дубов

По проспекту Чингиза Айтматова в столице планируется вырубить около 120 дубов. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбек Жумалиев.

По его словам, недавно проведен комиссионный обход на участке. 

«По проекту предусмотрено расширение полосы. Все, что попадает под эту территорию, будем сносить. Есть часть молодых насаждений (туя, можжевельник), которую пересадим, у нас есть специальная техника для этого. Речь об отрезке от улицы Ахунбаева до Ажибека Баатыра. Ранее от Ажибека Баатыра до Масалиева в рамках реконструкции дороги уже снесли тополя», — сказал Жаныбек Жумалиев.

По его данным, всего по проспекту Чингиза Айтматова снесли около 1,2 тысячи тополей. Их заменили кленом, часть которого уже засохла.

Ранее сообщалось, что реконструкция проспекта Чингиза Айтматова началась в 2024 году и реализуется поэтапно. Проект предусматривает расширение дороги до шести полос движения, устройство тротуаров, ливневок и обновление инженерных сетей.
