Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей

Из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке жители улицы Восточной жилмассива «Киргизия-1» лишились части земельных участков. Теперь, похоже, их хотят оставить без законной компенсации за утраченную частную собственность. Мэрия подала на бишкекчан в суд, чтобы признать отобранную часть их участков и вовсе незаконной.

Думали все будет по закону

Одним из первых поделился этой новостью Каданбай Бактыгулов, который живет на улице Восточной с 1982 года. Вглубь его огорода зашли на 5,3 метра. Лишился аксакал примерно полторы сотки земли. По его словам, он не был против изъятия части его участка для нужд государства. Но ожидал, что все будет в рамках закона.

«Все произошло вне закона. До разрушения [забора] должно было быть соглашение или решение суда. Ни того, ни другого не было», — говорит местный житель. Он отмечает, что люди готовились к судебным тяжбам, так как законные границы их домов нарушили. Неожиданно они узнали, что мэрия на них подала в суд.

Мэрия считает, что наши участки получены незаконно. Каданбай Бактыгулов

Каданбай Бактыгулов отметил, что купил свой участок в далеком 1982 году. Перестраивал дом и в 2004 году обратился в Чон-Арыкский айыл окмоту, чтобы его узаконить. Сельская управа приняла постановление о наличии дома и вводе его в эксплуатацию. Кроме того, ее специалисты измерили площадь участка и подготовили на него документы.

«Теперь мэрия говорит, что постановление айыл окмоту незаконное. Речи нет о красных линиях. Якобы, по мнению мэрии, здесь должна быть зона озеленения. Она ссылается на генплан 1970-х годов. Но в то время «Киргизия-1» относилась к Аламединскому району. Только в 1984 году ее включили в состав города. И как территория Аламединского района могла войти в генплан Фрунзе?» — удивляется собеседник.

По словам местного жителя, мэрия Бишкека хочет включить его земельный участок в собственность муниципалитета.

«Я законно купил участок, есть постановление государственного органа, решение о вводе в эксплуатацию дома, определены границы участка», — не может понять логику городских властей Каданбай Бактыгулов.

На прицеле краснокнижные

Алымбай Окунов тоже лишился части участка и теперь с тревогой понимает, что не стоит и мечтать о какой-либо компенсации.

«Сносить заборы начали сначала у тех, у кого отсутствовали Красные книги, и тех, у кого они были, но (участки. — Прим. 24.kg) не доходили до проспекта. Их снесли на основании того, что они якобы находились на муниципальной территории. Но у около 30 человек были Красные книги на весь участок, границы которого доходили до проспекта», — рассказывает Алымбай Окунов.

По его словам, представители мэрии сказали: «Мол, у кого с документами все в порядке, с ними будут работать индивидуально».

Фото 24.kg. Такие знаки появились на заборах жителей, а потом их просто начали сносить

Например, предложили выйти за границы участка со стороны улицы Восточной и взять столько площади, сколько у них отняли со стороны проспекта Айтматова.

«Это неприемлемо. Здесь проходят коммуникации, канализация... Представьте, сотрудники «Кыргызтелекома» ремонтируют свое оборудование на твоем дворе?» — удивляется собеседник.

После вице-мэр Азамат Кадыров предложил им участки на пересечении улиц Ахунбаева и Достоевского в чистом поле. Даже пришли с протоколом намерения. Наш собеседник его подписал. Но те земли оказались не трансформированы, по ним идут судебные тяжбы.

«В итоге они пришли без предупреждения и начали сносить заборы и у тех, границы участков которых по Красным книгам доходили до проспекта. Без судебного решения, без официального уведомления», — рассказывает Алымбай Окунов.

После сноса заборов начали строить велодорожку и так далее. Алымбай Окунов и другие жители надеялись, что теперь мэрия начнет рассматривать вопрос компенсаций.

«Но вместо этого людям стали присылать извещения в суд. То есть не мы подаем на мэрию в суд, а она — на нас. Читаю: хотят в судебном порядке признать недействительным закрепление за мной 58 квадратных метров участка», — говорит собеседник.

По его словам, в 2008 году он обратился в Чон-Арыкский айыл окмоту с просьбой закрепить за ним дополнительно 58 квадратных метров. «В инвентаризационной книге значилась площадь 729 квадратов. А фактическая площадь участка — 785 квадратов. Там было написано: со дня первой инвентаризации увеличение участка произошло со стороны улицы Гаражной, а не проспекта», — рассказал местный житель.

Причиной расхождения, полагает Алымбай Окунов, стало то, что в прошлом отсутствовали точные инструменты определения границ участков.

«Был бы точный замер, такого расхождения не случилось бы и нынешняя площадь вошла в правоустанавливающий документ», — говорит собеседник.

Теперь из-за прошлой ошибки чиновников их преемники хотят отобрать 58 квадратов у собственника. «Отбирая их, я полагаю, мэрия не хочет выплачивать компенсацию», — заключил Алымбай Окунов.

Иски и трюки от мэрии

Собеседник был одним из первых, кто получил извещение в суд. Процесс состоялся, и районный суд отказал в удовлетворении иска мэрии столицы. Она подала апелляцию в городской суд.

«Подобные иски получают жители с Красными книгами. Через суд мэрия хочет отменить решения, принятые в 1997-м, 1982-м, 1977-м», — говорит местный житель.

Алымбай Окунов в недоумении. Он не может понять, как можно отменить документ на право частной собственности.

«Сейчас мэрия хочет отменить решение об отводе земельных участков, которые приняты 20-30-40-50 лет назад. У людей возникнет вопрос: а как быть со сроком исковой давности? Срок исковой давности по административным делам, по которым мэрия на нас подает в суд, — три месяца! Предельный срок в отдельных случаях — один год!» — говорит собеседник.

Но они придумали трюк, чтобы обойти ограничения в законе. «Это выглядит примерно так: мэрия создает какое-то управление, допустим УКЗ. Другое управление пишет служебную записку о том, что якобы 50 лет назад в мэрии приняли неправильное решение, и УКЗ якобы только сегодня узнало об этом и подает в суд иск об отмене этого решения. Так размывают понятие о сроках исковой давности и вносят сумятицу в судебную систему. Полагаю, президент рано или поздно обратит внимание на эту проблему, так как нельзя расшатывать основы государства и частной собственности», — говорит собеседник Алымбай Окунов.

Что касается компенсаций, по словам Алымбая Окунова, многие жители и не просили денег. Они соглашались на эквивалентные земельные участки.

«Можно было дать другой участок в городе с учетом коэффициента стоимости или пустой в жилмассиве «Киргизия-1», который якобы принадлежит одному из бывших мэров Бишкека. Мы бы продали его стройкомпании», — рассказал аксакал.

Собеседник считает, что были варианты компенсаций, которые не стоили бы мэрии больших средств. Но вместо поиска компромисса городские власти выбрали другой путь — просто отобрать частную собственность.