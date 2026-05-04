Происшествия

Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

Сотрудниками милиции УВД Октябрьского района Бишкека задержана подозреваемая в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

В УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка М.Ч. с просьбой принять меры в отношении гражданки Т.Б. 10 июля 2025 года она, войдя в доверие под предлогом открытия ресторанного бизнеса, получила денежные средства в размере $40 тысяч, обещая ежемесячную прибыль в размере 300 тысяч сомов. После получения денежных средств Т.Б. перестала выходить на связь и взятые на себя обязательства не выполнила.

По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УВД Октябрьского района была задержана гражданка Т.Б., 1983 года рождения. Доставлена в Следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД.

В настоящее время установлено, что задержанная совершила несколько аналогичных фактов преступлений на территории Бишкека.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам: 0502060693 или 102.
