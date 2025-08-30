12:43
Общество

Петицию против вырубки здоровых деревьев призывают подписать кыргызстанцы

Кыргызстанцы создали петицию с требованием прекратить вырубку здоровых деревьев в столице. Под ней уже более 600 проверенных подписей.

СМИ
Фото СМИ

«Когда-то Бишкек был очень зеленым городом, но в последние годы деревья массово вырубаются, а столица превращается в пустыню. Изменения климата уже негативно сказываются на нашем городе, и действия людей лишь усугубляют ситуацию. Если массовая вырубка деревьев не прекратится, Бишкек станет невыносимым для жизни не только зимой, но и в другие времена года», — говорится в петиции.

По словам кыргызстанцев, деревья играют важнейшую роль в экосистеме столицы, обеспечивая чистым воздухом, тенью в жаркие летние дни и красивым обликом улиц. Они помогают снизить уровень загрязнения воздуха и служат важным биотопом для множества животных и птиц.

Массовая вырубка деревьев — это не просто акт вандализма, но и серьезная угроза здоровью и комфорту жителей данного региона.

Из петиции 

«По данным последних исследований, зеленые насаждения значительно улучшают качество жизни людей, а города с большим количеством деревьев имеют более низкий уровень заболеваемости и выше средней продолжительность жизни населения. Минск, Астана и Омск служат примерами того, как можно грамотно использовать зеленые насаждения для улучшения городской среды», — отмечается в тексте.

Авторы призывают власти Бишкека прекратить массовую вырубку здоровых деревьев. Вместо этого они предлагают рассмотреть альтернативные меры по озеленению и благоустройству города, проводить общественное обсуждение подобных инициатив и привлекать специалистов по сохранению природы для поиска устойчивых решений.

Отметим, что за семь месяцев 2025 года в столице уничтожили 2,1 тысячи деревьев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341563/
просмотров: 205
