15:25
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Кыргызстане усилили контроль над качеством дорожного строительства

В Кыргызстане усилили контроль над качеством дорожного строительства. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, передвижная лаборатория отбирает керновые образцы уложенного асфальта и направляет на исследование. По выявленным нарушениям принимаются соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Контрольные работы ведутся в следующих регионах:

  • Бишкек — на проспектах Победы (село Лебединовка), Дэн Сяопина и улице Калинина;
  • Ош — проверены работы на улицах Исанова, Демократ, Жумабаева, Абдуллаева, а также на пересечении улиц Айтиева — Кокүм-Бий, на участках улиц Курманжан Датка — Амир Темир;
  • Ошская область — проводится проверка строительства 5 километров дороги в Салам-Аликском айыльном аймаке и 2,5 километра дороги вдоль Папанского водохранилища;
  • Джалал-Абадская область — контроль за строительством внутренних дорог и тротуаров в селах Ала-Бука, Жаны-Базар, Кировка, Базар-Коргонском районе, селах Аксы, Таш-Кумыре и Кара-Куле;
  • Иссык-Кульская область — контролируются работы по укладке асфальта на автодорогах Семеновка — Ак-Суу (21 километр), Григорьевка — Кашка-Суу (14 километров). Отобраны керновые образцы на дорогах в селах Кара-Талаа и Шор-Булак Тонского района;
  • Чуйская область — реконструкция дороги М008 Бишкек — Кунтуу — Шопоков — Жаны Пахта, строительство восточной объездной дороги и трассы Арашан — Чункурчак;
  • Нарынская область — проверяются автодороги Сон-Куль — Толок (5 километров), Сары-Булак — Арчалуу (3,5 километра), участок, протяженностью 7 километров дороги Бишкек — Нарын — Торугарт, а также 5 километров на перевале Ак-Кыя;
  • Баткенская область — на улицах Токтогула и Жусубалиева в городе Кызыл-Кыя, на объездной дороге Мин-Орук — Самаркандек и в селе Арпа-Сай. Продолжаются работы по капитальному ремонту дорог Бужум — Боз-Адыр и Согмент — Айгул-Таш;
  • Таласская область — в Таласе ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту на 12 объектах, качество которых находится под контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372658/
просмотров: 235
Версия для печати
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
1 мая, пятница
15:24
В кадровый резерв без конкурса. Экс-чиновникам и сотрудникам ЕАЭС откроют вход В кадровый резерв без конкурса. Экс-чиновникам и сотруд...
15:19
Мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги ввел президент
15:16
Может, ваш среди них. В Бишкеке милиция изъяла девять краденых велосипедов
15:03
Атака на Иран. Domestos, Rexona и Cif повышают цены на свою продукцию
14:42
