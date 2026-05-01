В Кыргызстане усилили контроль над качеством дорожного строительства. Об этом сообщает Минстрой.
По его данным, передвижная лаборатория отбирает керновые образцы уложенного асфальта и направляет на исследование. По выявленным нарушениям принимаются соответствующие меры в рамках действующего законодательства.
Контрольные работы ведутся в следующих регионах:
- Бишкек — на проспектах Победы (село Лебединовка), Дэн Сяопина и улице Калинина;
- Ош — проверены работы на улицах Исанова, Демократ, Жумабаева, Абдуллаева, а также на пересечении улиц Айтиева — Кокүм-Бий, на участках улиц Курманжан Датка — Амир Темир;
- Ошская область — проводится проверка строительства 5 километров дороги в Салам-Аликском айыльном аймаке и 2,5 километра дороги вдоль Папанского водохранилища;
- Джалал-Абадская область — контроль за строительством внутренних дорог и тротуаров в селах Ала-Бука, Жаны-Базар, Кировка, Базар-Коргонском районе, селах Аксы, Таш-Кумыре и Кара-Куле;
- Иссык-Кульская область — контролируются работы по укладке асфальта на автодорогах Семеновка — Ак-Суу (21 километр), Григорьевка — Кашка-Суу (14 километров). Отобраны керновые образцы на дорогах в селах Кара-Талаа и Шор-Булак Тонского района;
- Чуйская область — реконструкция дороги М008 Бишкек — Кунтуу — Шопоков — Жаны Пахта, строительство восточной объездной дороги и трассы Арашан — Чункурчак;
- Нарынская область — проверяются автодороги Сон-Куль — Толок (5 километров), Сары-Булак — Арчалуу (3,5 километра), участок, протяженностью 7 километров дороги Бишкек — Нарын — Торугарт, а также 5 километров на перевале Ак-Кыя;
- Баткенская область — на улицах Токтогула и Жусубалиева в городе Кызыл-Кыя, на объездной дороге Мин-Орук — Самаркандек и в селе Арпа-Сай. Продолжаются работы по капитальному ремонту дорог Бужум — Боз-Адыр и Согмент — Айгул-Таш;
- Таласская область — в Таласе ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту на 12 объектах, качество которых находится под контролем.