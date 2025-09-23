В Бишкеке запускают новые электробусы

С 25 сентября по улицам города начнут курсировать новые электробусы. На первом этапе они будут обслуживать маршруты № 4, 10 и 11, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в ближайшую неделю планируется также запуск электробусов на маршрутах № 14, 66 и 33.

«Маршруты № 66 и 33 — новые направления, а маршрут № 11 — обновленная схема прежнего троллейбусного маршрута, теперь обслуживаемая современными электробусами. Подробный график движения автобусов можно посмотреть здесь», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2025 года из Китая доставили 120 новых электробусов. Бывшее управление троллейбусного депо полностью реконструировано под депо-1 и депо-2 и теперь адаптировано под обслуживание электробусов.