В Бишкеке здоровый образ жизни постепенно превращается не только в заботу о здоровье, но и в дорогостоящий социальный стандарт. К такому выводу пришла журналист Сантен Максатова, проанализировавшая стоимость фитнеса, питания и отношение горожан к современной культуре ЗОЖ.

Сегодня фитнес, правильное питание и «идеальное тело» активно продвигаются через соцсети. Тренировки, спортивная одежда, полезные перекусы и фотографии из спортзалов становятся частью образа успешной жизни.

«Здоровое тело начинают воспринимать как признак успеха. Поход в зал — уже не просто спорт, а показатель статуса», — говорится в исследовании.

При этом соответствовать такому образу жизни могут далеко не все. По данным Нацстаткома, средняя зарплата в Кыргызстане составляет около 45,8 тысячи сомов. Значительная часть этой суммы может уходить только на базовые элементы «здоровой жизни» — спортзал, питание и спортивную экипировку.

По данным 2GIS, в Бишкеке работает уже 210 фитнес-клубов и тренажерных залов.

Фитнес стал заметной частью городской экономики, однако доступ к нему остается неравным. Особенно это касается студентов и молодых специалистов.

Фото 24.kg

21-летний студент Максат Тыныбаев признается, что понимает важность здоровья, но не может позволить себе тот образ жизни, который продвигается в интернете.

«Я не хожу в спортзал — для студента это дорого. Иногда просто выхожу раньше и прохожу пару остановок пешком — на этом мой спорт заканчивается», — рассказывает он.

По его словам, молодежь чаще выбирает дешевую и сытную еду: «У нас в группе 30 человек, и я ни разу не видел, чтобы кто-то сидел и ел салат. Все спешат и стараются быстро и плотно поесть».

Отдельная проблема - стоимость полезных продуктов. В Бишкеке «здоровые» аналоги зачастую стоят заметно дороже обычных:

обычный хлеб — около 39 сомов,

хлеб с отрубями — примерно 61 сом,

цельнозерновой — около 85 сомов.

Обычное молоко стоит около 109 сомов, тогда как безлактозное — примерно 256 сомов.В результате люди вынуждены выбирать не самое полезное, а самое доступное.

Фото 24.kg

26-летняя жительница Бишкека Нуриса Умаралиева говорит, что может позволить себе спортзал благодаря стабильной работе, однако расходы остаются ощутимыми.

«Абонемент, спортивная одежда — все складывается. Но для меня это оправдано, потому что помогает справляться со стрессом и чувствовать себя лучше», — отмечает она.

Тренер фитнес-клуба Инна Петрова подтверждает, что интерес к фитнесу в Бишкеке растет, однако многое по-прежнему зависит от дохода. «Чаще приходят люди с более высоким доходом. В среднем месяц занятий стоит 4–5 тысяч сомов, и это необоснованно дорого», — считает она.

По ее словам, соцсети сильно повлияли на отношение к спорту: «Многие приходят в зал просто сделать фото для Instagram и написать, что сегодня была тренировка. Это стало модой».

При этом исследование подчеркивает: здоровье не всегда требует больших денег. Автор напоминает, что движение, сон, вода, прогулки и простая сбалансированная еда остаются основой здорового образа жизни.

Главная проблема заключается в том, что вокруг здоровья сформировалась целая индустрия потребления.

«Когда здоровье начинают связывать со статусом, внешним видом и деньгами, оно перестает быть равным для всех», — говорится в исследовании.