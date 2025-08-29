09:59
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Власть

Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам

Фото 24.kg. Мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к горожанам и признал, что масштабные дорожные работы вызывают серьезные неудобства, но подчеркнул: все проекты направлены на обновление столицы и ее устойчивое развитие.

«С 1 сентября начинается новый учебный год, и нагрузка на дороги возрастет. Да, пробки неизбежны. Но ремонт нельзя откладывать. Проспект Жибек Жолу не ремонтировался 23 года, улица Медерова — с 2010-го, а улица Токтоналиева вообще никогда не имела асфальтового покрытия», — сказал Айбек Джунушалиев.

По его словам, в этом году в Бишкеке строят и ремонтируют 98 километров дорог, включая участки на новых территориях. На улице Калинина дорогу расширяют с двух до четырех полос, а на пересечении Молодой Гвардии и Льва Толстого появится новая транспортная развязка.

Градоначальник затронул и чувствительную тему вырубки деревьев. «85 процентов из них были аварийными, но на их месте мы сажаем новые — в 7–10 раз больше. Только за этот сезон высажено 7 тысяч 615 деревьев по всему городу, с системой капельного полива и планом ухода», — отметил он.

Помимо дорог, мэрия обновляет инженерные сети. «Более 65 процентов водопроводных и тепловых сетей в Бишкеке отслужили свой срок. Только на улицах Фрунзе и Курманджан Датки заменено более 5 километров труб. До конца года будет обновлено 14,7 километра», — сообщил мэр.

Он подчеркнул: если сейчас не вложить ресурсы в обновление инфраструктуры, через пять лет Бишкек столкнется с транспортным и коммунальным коллапсом.

«Да, шум будет, пыль будет. Но если мы потерпим сегодня, завтра у нас будет современный, зеленый и безопасный Бишкек. Каждое дерево будет заменено новыми посадками, каждая перекопанная улица вернется с покрытием и обновленными коммуникациями», — обратился мэр к жителям столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341388/
просмотров: 1356
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров рассказал водителям автобусов, как из-за них попал в пробку
Сравнивать ситуацию в парке имени Ататюрка и «Кок-Жаре» неправильно — мэр
Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В Бишкеке огромная пробка из-за перекрытия Дэн Сяопина — горожане в отчаянии
Кто он, мэр столицы? Бишкекчане с трудом вспоминают имя градоначальника
Реформа управления. Компетенцию городских кенешей Бишкека и Оша расширяют
На улице Курманджан Датки упал железный ограничитель: движение затруднено
Многокилометровая пробка в Боомском ущелье: отдыхающие возвращаются с Иссык-Куля
На границе РФ и Казахстана транспортный коллапс, в котором застряли авто и из КР
Бишкек и Куала-Лумпур усилят сотрудничество по ряду направлений
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
09:46
Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по кикбоксингу в Токио Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по к...
09:45
Чтить традиции. В США приказали строить госздания только в классическом стиле
09:41
Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
09:41
Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
09:35
Государству возвращен служебный дом пансионата «Арстанбап» с участком