Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к горожанам и признал, что масштабные дорожные работы вызывают серьезные неудобства, но подчеркнул: все проекты направлены на обновление столицы и ее устойчивое развитие.

«С 1 сентября начинается новый учебный год, и нагрузка на дороги возрастет. Да, пробки неизбежны. Но ремонт нельзя откладывать. Проспект Жибек Жолу не ремонтировался 23 года, улица Медерова — с 2010-го, а улица Токтоналиева вообще никогда не имела асфальтового покрытия», — сказал Айбек Джунушалиев.

По его словам, в этом году в Бишкеке строят и ремонтируют 98 километров дорог, включая участки на новых территориях. На улице Калинина дорогу расширяют с двух до четырех полос, а на пересечении Молодой Гвардии и Льва Толстого появится новая транспортная развязка.

Градоначальник затронул и чувствительную тему вырубки деревьев. «85 процентов из них были аварийными, но на их месте мы сажаем новые — в 7–10 раз больше. Только за этот сезон высажено 7 тысяч 615 деревьев по всему городу, с системой капельного полива и планом ухода», — отметил он.

Помимо дорог, мэрия обновляет инженерные сети. «Более 65 процентов водопроводных и тепловых сетей в Бишкеке отслужили свой срок. Только на улицах Фрунзе и Курманджан Датки заменено более 5 километров труб. До конца года будет обновлено 14,7 километра», — сообщил мэр.

Он подчеркнул: если сейчас не вложить ресурсы в обновление инфраструктуры, через пять лет Бишкек столкнется с транспортным и коммунальным коллапсом.

«Да, шум будет, пыль будет. Но если мы потерпим сегодня, завтра у нас будет современный, зеленый и безопасный Бишкек. Каждое дерево будет заменено новыми посадками, каждая перекопанная улица вернется с покрытием и обновленными коммуникациями», — обратился мэр к жителям столицы.