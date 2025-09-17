Бишкек снова встал: к вечеру пробки достигли 9 баллов

К вечеру столица оказалась в транспортном коллапсе. Онлайн-сервисы фиксируют загруженность на уровне 9 баллов из 10 возможных.

Журналисты 24.kg с дрона сняли центральные улицы, где сотни машин стоят в плотных заторах. В центре города автомобили практически не двигаются.

Водители сигналят и нервничают, пешеходы вынуждены обходить дороги между машинами, а таксисты отмечают, что время в пути выросло в разы. Стоимость поездок при этом растет буквально на глазах — в 2-3 раза от обычной стоимости.

Отдельную обеспокоенность вызывает ситуация с детьми. В час пик многие школьники не могут добраться до дома. Общественный транспорт переполнен, и дети просто не могут попасть в салон автобусов и маршруток. Родители жалуются, что дети вынуждены подолгу ждать на остановках или добираться пешком через забитые машинами улицы.

Ранее мэрия сообщала, что в часы пик на линии выводятся дополнительные автобусы. Однако, как показывают сегодняшние кадры и свидетельства горожан, этих мер явно недостаточно — город фактически стоит.