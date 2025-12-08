17:07
Общество

Пожарные не смогли подъехать к жилому комплексу из-за перекрытий на Айтматова

В Бишкеке пожарные столкнулись с трудностями при подъезде к месту возгорания из-за перекрытых выездов вдоль проспекта Чингиза Айтматова. Об этом сообщил очевидец.

По его данным, возгорание произошло сегодня в жилом комплексе Royal «Дипломат» — огонь вспыхнул в одном из кафе, расположенном на первом этаже здания. Однако пожарная служба не смогла подъехать вплотную к дому.

Очевидец отмечает, что на участке фактически отсутствует возможность для заезда спецтехники: улица давно перекрыта бетонными блоками, а другие выезды были устранены после ремонта дороги.

По словам автора, ситуация стала «очередным доказательством нецелесообразности перекрытия выездов» в этой части города и создает угрозу при чрезвычайных ситуациях, когда пожарные машины должны оперативно добраться до очага возгорания.

Информация о пострадавших и ущербе уточняется.
