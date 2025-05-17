Расширение проспекта Айтматова: теперь и заезд закрыли

У жителей жилмассива «Киргизия-1» Бишкека снова тревога. На этот раз последствия расширения проспекта коснулись не только обитателей улицы Восточной, которые были вынуждены пожертвовать пусть и небольшой, но частью своих участков, но и жителей всей верхней части, которую еще называют «Киргизия-2». Поводом для беспокойства стало перекрытие заезда на улицу Гаражную со стороны проспекта Чингиза Айтматова.

В «Киргизии-1» есть небольшая улочка Гаражная. Она неширокая и короткая, около 250-300 метров. Но в масштабах жилмассива она играет стратегическую роль. Именно через нее проезжают к школе, детскому саду, нескольким малым производственным предприятиям и самим собственно домам и улицам в верхней части. Этой улицей пользуются и жители соседнего жилмассива «Ынтымак».

Фото 24.kg. Топографическая карта, на которой указаны заезд на улицу Гаражную и места двух остановок. Стрелкой указан заезд на Гаражную.

Каждый день сотни школьников, пенсионеров, сотрудников предприятий идут по этой улице к остановке на проспекте Айтматова, чтобы поехать в город.

Теперь же выезд по улице Гаражной на Айтматова закрыли. Точнее уложили гранитные бордюры. Мало того, на этом месте с обеих сторон были остановки общественного транспорта. Их вовсе убрали.

Фото 24.kg. Бордюр загораживающий въезд на улицу Гаражную со стороны проспекта Айтматова

Сегодня возле школы № 58 состоялась встреча местных жителей с депутатами Жогорку Кенеша и Бишкекского городского кенеша. Точнее пришли два народных представителя: Марлен Маматалиев, лидер фракции «Ынтымак» в ЖК и его сопартиец в горкенеше Казыбек Эргешов.

Последний сказал, что на сессии горкенеша проблема жителей была рассмотрена и даже было дано протокольное поручение мэрии убрать бордюры. Пока ждут ответа.

Марлен Маматалиев обещал разобраться. Он отметил, что если закрывающие въезд бордюры были установлены незаконно, то они добьются открытия въезда. Если же были установлены законно, то они ничем помочь не в силах. Ответ он обещал дать жителем в течение 10 дней.

Фото 24.kg. Встреча жителей жилмассива «Киргизия-1» с депутатами

Если же вопрос не решится и заезд будет закрыт, а остановки убраны, то жителям верхней части жилмассива, учителям школы, воспитателям детского сада, сотрудникам предприятий каждый день придется проходить примерно от одного до полутора километров пешком до остановки и обратно, несмотря на летний зной или зимний мороз. Потому как ближайшие остановки либо в начале жилмассива либо на улице Семетей, что в начале села Чон-Арык. Такая ситуация создает неудобства и для автомобилистов. Им часть пути придется ехать не по комфортному проспекту Айтматова, а по разбитым внутренним улицам «Киргизии-1».