17:51
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Поток туристов растет: власти требуют уважительного отношения к гостям страны

В Кыргызстане растет поток туристов, однако отдельные случаи грубого обращения с гостями могут нанести ущерб имиджу страны. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в стране активно строятся новые туристические объекты, а число приезжающих гостей ежегодно увеличивается. Особой популярностью пользуются горный туризм и озеро Иссык-Куль.

Вместе с тем он отметил, что иногда фиксируются случаи недобросовестного отношения к туристам — когда отдельные лица пытаются «любой ценой заработать» на приезжих. Подобные факты быстро распространяются в интернете и негативно отражаются на репутации Кыргызстана.

Как подчеркнул Дайырбек Орунбеков, президент страны уделяет особое внимание развитию туристической отрасли и регулярно дает поручения профильным государственным органам.

В случае грубого или агрессивного поведения в отношении туристов правоохранительные органы будут оперативно и жестко реагировать.

Он призвал граждан обеспечивать качественный сервис и относиться к каждому гостю с уважением, отметив, что имидж страны формируется из отношения каждого человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373083/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм
В Бишкеке открылась выставка туризма и индустрии гостеприимства
Выставка туризма и гостеприимства BITF 2026 открывается в Бишкеке
«Чаткал Резорт» и «Чок-Тал Резорт»: в Кыргызстане появятся новые курорты
Депутат призвала усилить контроль за деятельностью Фонда туризма КР
Кыргызстан и Албания намерены активизировать сотрудничество в сфере туризма
Центральная Азия становится одним из перспективных туристических регионов мира
Альпинист и экс-разведчик: Эдуард Кубатов возглавил Госагентство по туризму
Казахстан и Кыргызстан возглавили рейтинг доступного отдыха для россиян
Зиплайны и стеклянные мосты в Кыргызстане хотят строить по новым правилам
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
7 мая, четверг
17:37
Поток туристов растет: власти требуют уважительного отношения к гостям страны Поток туристов растет: власти требуют уважительного отн...
17:26
«Бессмертный полк» в Москве пройдет онлайн — шествие отменено
17:22
В Оше выявили нарушения при ремонте дорог — зафиксированы просадки и трещины
15:43
Каждый пятый банк в России стал убыточным по итогам января — февраля 2026 года
15:09
Эксперты стран Центральной Азии обсудили архитектуру безопасности региона