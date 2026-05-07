Поток туристов растет: власти требуют уважительного отношения к гостям страны

В Кыргызстане растет поток туристов, однако отдельные случаи грубого обращения с гостями могут нанести ущерб имиджу страны. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в стране активно строятся новые туристические объекты, а число приезжающих гостей ежегодно увеличивается. Особой популярностью пользуются горный туризм и озеро Иссык-Куль.

Вместе с тем он отметил, что иногда фиксируются случаи недобросовестного отношения к туристам — когда отдельные лица пытаются «любой ценой заработать» на приезжих. Подобные факты быстро распространяются в интернете и негативно отражаются на репутации Кыргызстана.

Как подчеркнул Дайырбек Орунбеков, президент страны уделяет особое внимание развитию туристической отрасли и регулярно дает поручения профильным государственным органам.

В случае грубого или агрессивного поведения в отношении туристов правоохранительные органы будут оперативно и жестко реагировать.

Он призвал граждан обеспечивать качественный сервис и относиться к каждому гостю с уважением, отметив, что имидж страны формируется из отношения каждого человека.