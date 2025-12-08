Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил закрытый участок проспекта Чуй, где сейчас бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев реализует проект Old Bishkek. Его сопровождали мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, министр строительства Нурдан Орунтаев и другие чиновники.

Ранее бишкекчане не раз выражали недовольство тем, что выполненные работы не совсем похожи на обещанный проект, в частности, горожане обращали внимание на сужение дороги и возведение трехэтажного здания.

В ходе беседы главе ГКНБ объяснили, что фактически дорога не сузилась, но появились «кармашки», из-за которых образовалась разница между старой частью дороги и расширенной.

«Никаких «кармашков». Сделайте просто прямую дорогу от Советской до Шопокова», — поручил Камчыбек Ташиев.

В ответ Нариман Тюлеев предложил переделать этот участок весной, сообщив, что уже наступили холода и завод (скорее всего, речь идет об асфальтовом заводе) закрыт.

Далее Камчыбек Ташиев обратил внимание на новое здание. По проекту оно должно было быть двухэтажным, однако в итоге был построен трехэтажный объект.

«Вы добавили третий этаж под разными предлогами. Зачем менять проект? Если говорили, что будет два этажа — стройте два этажа. Сносите третий», — сказал Камчыбек Ташиев.

Также он обратил внимание на то, что необходимо оставить фонтаны и благоустроить красивую зону для отдыха.

Во время осмотра Нариман Тюлеев заявил, что «народ на него давит», но глава ГКНБ остановил его, отметив, что ему должно быть «стыдно так говорить», ведь государство дало ему реализовать проект на центральной улице столицы.

«Народ правильно критикует. Нужно слушать критику. Если бы люди не критиковали, то вы бы и пять этажей построили. Если бы не критиковали, то вы бы сузили дорогу. Люди спрашивают у меня, откуда у Тюлеева деньги на такой проект? Кредит. Банки вам дают кредит, потому что доверяют вам, руководство страны вам доверяет. Чтобы народ вам тоже доверял, нужно чтобы проект понравился народу. Иначе зачем это все? Чтобы завтра не получилось так, что и проект не завершен, и кредиты не выплачивались, а народ и руководство были недовольны», — сказал Ташиев.

Он поручил соответствующим государственным органам контролировать ход реализации проекта.

Нариман Тюлеев пообещал открыть проспект Чуй 12 декабря. Участок был перекрыт еще в мае в связи с реализацией проекта Old Bıshkek.