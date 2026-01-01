12:58
Общество

Строительство Old Bishkek: Нариман Тюлеев рассказал о сроках завершения проекта

Нариман Тюлеев призвал кыргызстанцев «хотя бы один день быть добрее, радоваться жизни и улыбаться друг другу». Один из авторов проекта Old Bishkek таким образом прокомментировал сообщения пользователей, разместивших в соцсетях снимки после предновогоднего дождя.

Он отметил, что проект еще не завершен и находится на стадии реализации. Экс-мэр столицы вновь призвал горожан не торопиться с выводами и подождать.

«Ребенок в утробе матери развивается девять месяцев, с проектом та же история. Планируем завершить его в апреле или мае, после чего отчитаемся о результате. Дорогие, любимые горожане, я тоже очень люблю свой город и хочу, чтобы Old Bishkek стал настоящим достоянием столицы!» — написал он в соцсетях.
