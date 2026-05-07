Антимонопольная служба опровергла заявления о «самых высоких ценах» в КР

Служба антимонопольного регулирования КР опровергла распространяемые в соцсетях и на отдельных интернет-ресурсах утверждения о якобы критически высоких ценах на продукты, услуги общепита и ГСМ в Кыргызстане. Ведомство заявило, что такие публикации искажают реальную картину и формируют ошибочное представление о ситуации на рынке.

По данным службы, ценовая ситуация в стране остается стабильной и контролируемой. На постоянной основе проводится мониторинг стоимости социально значимых товаров, продовольствия и топлива, а также сравнительный анализ с государствами ЕАЭС и соседними странами.

Ведомство ссылается на обновленные данные платформы Numbeo, согласно которым Кыргызстан входит в число стран с доступными ценами на мясо. Средняя стоимость килограмма говядины составляет около $8,5, что ниже, чем в России ($10,9), Азербайджане ($10,53) и Армении ($12,28). В развитых странах этот показатель значительно выше — например, в Швейцарии он достигает $45,75.

Также отмечается, что по ряду социально значимых товаров цены в Кыргызстане ниже, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане, а по отдельным позициям сопоставимы с Россией и Беларусью.

Отдельно служба прокомментировала ситуацию в сфере общественного питания.

По ее оценке, широкий выбор заведений — от бюджетных до премиальных — позволяет потребителям самостоятельно выбирать формат. Высокая посещаемость кафе и ресторанов, развитие доставки и открытие новых объектов, как отмечается, свидетельствуют об устойчивом спросе.

В части социальной поддержки сообщается о развитии сети магазинов «Евразия» в Бишкеке и регионах. В них товары первой необходимости реализуются по сниженным ценам, а скидки по социальной карте достигают до 40 процентов. Ассортимент превышает 100 наименований.

Что касается горюче-смазочных материалов, служба заявляет, что ситуация также не является критичной. Так, в Бишкеке бензин АИ-92 стоит 78,4 сома, АИ-95 — 84,4 сома, дизель — 90,8 сома. При этом цены ниже, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане, хотя уступают Казахстану и России из-за наличия у них собственной нефтедобычи.

Ведомство подчеркивает, что продолжит мониторинг цен, работу по предупреждению необоснованного роста стоимости товаров и защите интересов потребителей.