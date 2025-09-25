В Балыкчи мэрия в рамках благоустройства города начала устанавливать новые фонари напротив здания муниципалитета. Такие же, как на проспекте Айтматова в Бишкеке.

В Балыкчи такие фонари тоже уже устанавливали — на въезде в город, но сильные балыкчинские ветра быстро их повредили. Несмотря на этот опыт, власти все же решили поставить аналогичные опоры вновь.

В соцсетях шутят, что фонари в Балыкчи становятся «расходным материалом» для борьбы со стихией. А чиновники уверяют: благоустройство идет по плану и новые фонари будут радовать горожан — по крайней мере до следующего шторма.