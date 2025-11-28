Мэрия Бишкека отзывает иски по земельным участкам в «Киргизии-1»

Фото 24.kg. Проспект Чингиза Айтматова еще до сноса заборов и отъема части участков жителей «Киргизии-1»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил управлению по контролю за землепользованием муниципалитета отозвать 29 исковых заявлений, связанных с земельными участками вдоль проспекта Чингиза Айтматова в жилмассиве «Киргизия-1». Жителям предложат альтернативные равнозначные варианты или компенсацию, сообщила пресс-служба мэрии.

Данное решение направлено на урегулирование вопросов во внесудебном порядке и выстраивание эффективного взаимодействия с владельцами земельных участков.

Акиму Ленинского района поручили на первом этапе провести работу по предоставлению альтернативных равнозначных земельных участков гражданам, а в случае отказа рассматривать вопросы о выплате компенсации согласно кадастровой стоимости и в соответствии с действующим законодательством.

Муниципалитет продолжит работу над тем, чтобы все вопросы, связанные с землепользованием, решались в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Напомним, из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке жители жилмассива «Киргизия-1» лишились части земельных участков. Сначала снесли заборы у тех, кто не имел на них красных книг, подтверждающих право частной собственности. Затем лишились части земли и те жители, у кого все правоустанавливающие документы были в порядке.

После мэрия подала на горожан в суд, чтобы признать отобранную часть их участков и вовсе незаконно полученной. Жители также подали в суд на муниципалитет, требуя компенсаций за утраченную частную собственность. Они неоднократно жаловались президенту и главе ГКНБ на противоправные действия мэрии.