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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Закрытие выездов на проспект Чингиза Айтматова осложняет жизнь бишкекчан

Закрытие выездов на проспект Чингиза Айтматова серьезно осложняет жизнь бишкекчан. Об этом на заседании постоянной комиссий БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, в первую очередь проблемы возникают у семей с детьми, пожилых, лиц с инвалидностью.

«К ним уже отказывается приезжать скорая помощь — нет заезда. Это затрудняет заезд и других экстренных, аварийных служб. Имеющийся проезд со второстепенной улицы узкий, одна сторона занята припаркованными машинами», — сказал Казыбек Эргешов.

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По словам председателя ТСЖ «Фрунзе-Авангард» Чинары Акматовой, жильцы комплекса неоднократно обращались в управделами президента, горкенеш и столичную мэрию.

«Основной выезд с нашей территории на проспект Чингиза Айтматова закрыли без предупреждения. Более того, проезд для скорой помощи и противопожарной службы тоже закрыт. Мы просим восстановить проезд — он был в плане, и мы всегда проезжали там. В настоящее время мы испытываем очень большие трудности», — отметила женщина.

Одна из представительниц коммерческого помещения в доме 221/4 на проспекте Чингиза Айтматова добавила: «Наша дневная выручка снизилась в 3-5 раз. За три месяца мне пришлось уволить пять человек. Надежды на выручку уже нет. Я живу в соседнем комплексе, у меня заболел ребенок, но к нам не приезжают медики из-за пробок. И это еще не зима, не гололед, у нас осталась только одна дорога».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333923/
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