Расширением дорог проблему пробок в Бишкеке не решить — чем больше строится дорог, тем больше машин будет появляться. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова.

По ее словам, дорожно-транспортная сфера всегда связана со смертностью и травматизмом, но сейчас на первый план в столице вышла проблема пробок, а на второй — опасность от пользователей самокатов и скутеров.

«Для них и велосипедистов в том числе прочертили полосу на тротуарах. Автоматически допущена первая ошибка, которая и приводит к росту травматизма. По тротуарам должны ходить только пешеходы. Есть разногласие в законодательстве. Велосипедистам разрешено ездить по краю проезжей части, но их туда не пускают те же инспектора — создается опасность столкновения. Решение видится в том, чтобы четко определить полосу для средств индивидуальной мобильности и отдельную полосу для велосипедистов», — сказала Чинара Касмамбетова.

Она подчеркнула, что пешеходы в настоящее время находятся в двойном затруднительном положении — их сбивают как автомобилисты на зебрах, так и водители скутеров и самокатов на тротуарах. Поэтому пешеходам приходится быть вдвойне внимательными и оглядываться по сторонам.

Директор ОО отметила — для решения проблемы пробок в городе нужно:

развивать общественный транспорт. Если для него появится отдельная полоса и он будет работать как часы, то автомобилисты будут пересаживаться в автобусы;

организовать велодорожки;

предусмотреть развязки;

улучшить светофорное регулирование.

Отметим, что в последние дни город накрыл транспортный коллапс. Онлайн-сервисы фиксируют загруженность на уровне 9 баллов из 10 возможных.