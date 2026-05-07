Бизнес

Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником

Сегодня, 7 мая, в Кыргызстане профессиональный праздник тех, кто делает расстояния незаметными — работников радио и связи.

В 2026 году, когда технологии стали почти магией, важно напомнить, что за ними стоят люди, которые порой не спят, чтобы страна была в сети.

Связь — это больше, чем технология. Это голос близкого человека в нужную минуту и жизненно важный звонок, который спасает в чрезвычайной ситуации в горном ущелье. Это равные возможности для каждого кыргызстанца: сегодня житель самого отдаленного села может дистанционно учиться, развивать бизнес через интернет или проводить мгновенные платежи, не выезжая в районный центр. Мы строим не просто вышки — мы открываем двери в большой мир для каждого, независимо от географии.

Профессия, в которой не бывает пауз. Звание связиста в О! объединяет тысячи людей. Это монтажники, работающие на высоте в пронизывающий ветер, инженеры, следящие за стабильностью сети 24/7, специалисты по продажам, разработчики, консультанты, операторы и многие другие. Несколько лет подряд О! остается лидером в Кыргызстане, обеспечивая качественным сигналом 99,8 процента населения. Каждый из нас — часть сложного механизма, который превращает цифровое развитие всей страны в реальность.

С праздником, коллеги! Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уют, а профессиональный путь будет наполнен только успешными запусками и амбициозными проектами! Пусть связь всегда будет надежной, а новости — добрыми!

С Днем связи! Ваша команда О!

ООО «НУР Телеком», лицензии ГАС при ГКИТиС КР № № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016.
