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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Это не чьи-то хотелки. Вице-мэр Бишкека о закрытии выездов на проспект Айтматова

По проекту на проспекте Чингиза Айтматова будет шестиполосная дорога с нерегулируемым движением, заезды и выезды со второстепенных улиц не предусмотрены. Об этом на заседании постоянной комиссий БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил заместитель мэра Бишкека Азамат Кадыров.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что было сессионное протокольное поручение открыть заезды.

«В настоящее время идет реализация строительства дороги на проспекте Чингиза Айтматова. Согласно Генплану Бишкека есть параллельная второстепенная дорога, которую должны были предусмотреть строительные компании. Кроме того, есть альтернативный заезд со стороны жилмассива «Ынтымак». Что касается узких заездов, то мы проводим в настоящее время масштабную работу по расширению городских дорог. Если там самовольно установлены ограждения, то мы примем меры по их демонтажу», — сказал Азамат Кадыров.

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Он добавил, что магистраль была предусмотрена еще в 1970-1980-х годах, «просто сейчас идет реализация этого проекта».

Казыбек Эргешов уточнил, чья это идея.

«Это не чья-то идея, а реализация проекта. Схема дорожного развития была предусмотрена Генпланом города Фрунзе и Планом детальной планировки (ПДП) 1981 года», — ответил заместитель мэра.

Казыбек Эргешов подчеркнул, что у ЖК «Фрунзе» есть все разрешительные документы от госорганов на законное обустройство въезда и выезда на проспект Айтматова, это было предусмотрено планом.

«Еще раз сообщу — при согласовании строительства жилых комплексов заезды/выезды были предусмотрены до реализации Генерального плана. На сегодня идет реализация того проекта. К сожалению, ни одна улица в Бишкеке не была построена в соответствии с проектом. Мы сейчас начали только приводить в соответствие, ничего нового не придумали. Это не чьи-то хотелки, а просто реализация ранее запланированных проектов. Дорога на Чингиза Айтматова будет с нерегулируемым движением, где нет выездов», — подчеркнул Азамат Кадыров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333932/
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