Банк объединяет цифровые сервисы, международные переводы, решения для предпринимателей, Optima Islamic и продукты для повседневной жизни клиентов.

34 года для банка — это не просто дата в календаре. Это проверка временем, доверием клиентов и ежедневной работой. Когда семьи возвращаются снова, предприниматели открывают новые проекты, а финансовые задачи становятся проще, быстрее и безопаснее — это и есть настоящая репутация. Сегодня «Оптима Банк» — надежный банк с безупречной репутацией для физических лиц и бизнеса, который строит современный банкинг вокруг реальных потребностей клиентов.

«Оптима» — это банк для семьи

«Optima для ребенка» помогает детям делать первые шаги в мире денег, а родителям — сохранять мягкий контроль: видеть операции, управлять лимитами и пополнять счет ребенка в Optima24. Это не просто детская карта и мобильное приложение, а безопасный способ формировать финансовую культуру с раннего возраста.

«Оптима» — это банк для ежедневных решений

Рассрочка «Пайда!» помогает планировать покупки без лишней нагрузки на бюджет. А Optima Market внутри Optima24 делает банкинг ближе к повседневной жизни: здесь представлена только официальная техника по выгодным ценам, которую можно приобрести удобным способом — в том числе в рассрочку. Все в одном приложении, без лишних шагов и потери времени.

Одним из самых ожидаемых событий стало возвращение мультивалютной карты Visa — карты, которую действительно ждали.

Для многих клиентов это возвращение легенды: удобного инструмента для поездок, онлайн-покупок, бронирований и расчетов в разных валютах. Технология «умной оплаты» позволяет оплачивать покупки в сомах, долларах или евро без лишних действий со стороны клиента.

Особое значение для Кыргызстана имеют международные переводы. За каждым переводом часто стоит не просто операция, а забота: поддержать семью, оплатить обучение, помочь родителям, отправить деньги домой после работы за границей.

Мигранты и их семьи — важная часть клиентской истории банка.

Поэтому «Оптима» делает переводы доступными, быстрыми и выгодными: отправить или получить деньги можно в любое время через мобильное приложение Optima24, а для клиентов, которые получают или отправляют переводы за границу, банк предлагает привлекательные курсы.

Исторически сильная сторона «Оптима Банка» — работа с предпринимателями

Для бизнеса надежность банка — ежедневная необходимость: счета должны работать стабильно, платежи проходить вовремя, сотрудники получать зарплату без задержек, а клиенты — оплачивать товары и услуги удобным способом. «Оптима» развивает расчетные счета, Optima Business, QR-оплату, инструменты приема платежей, зарплатные проекты, кредитование МСБ и агронаправление — решения, которые помогают бизнесу расти увереннее.

Отдельное стратегическое направление — Optima Islamic

Это не только карта для клиентов, которые выбирают продукты в соответствии с исламскими принципами. Это полноценный контур решений для частных лиц и бизнеса: ведение счетов, финансирование по исламским принципам, Мурабаха, а также инструменты для предпринимателей, включая прием оплаты по QR. Так банк расширяет выбор и показывает, что современный банкинг может быть технологичным, удобным и соответствующим ценностям разных клиентов.

Будущее «Оптима Банка» — это единая, стабильная и безопасная экосистема, где продукты для семьи, бизнеса, международных переводов, покупок, исламского банкинга и ежедневных платежей работают не отдельно друг от друга, а вокруг клиента. Банк продолжит инвестировать в устойчивость цифровых сервисов, безопасность приложений и развитие мобильного банкинга, чтобы каждый клиент мог решать финансовые задачи быстро, спокойно и в нужный момент.

Сегодня «Оптима Банк» — это больше чем место, где открывают счет или оформляют карту. Это банк для семьи, для своего дела, для клиентов с разными потребностями, ценностями и долгосрочными планами.

Банк ценит ваше время и доверие, поэтому развивает банкинг, который становится ближе, быстрее и понятнее каждому.

Лицензия НБ КР № 018.