Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 мая будет переменная облачность. Температура воздуха ожидается +32 градуса.

В Кыргызстане сегодня нерабочий день.

У кого намечается той

Нурланбек Саипбаев

Родился 8 мая 1987 года. Мэр Узгена.

Памятные даты

Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда

Фото из интернета

Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда 8 мая 1992 года с первоначальной квотой 43 миллиона СДР (около $59 миллионов).

Кыргызская Республика приняла обязательства в рамках статьи VIII статей соглашения МВФ в марте 1995-го. Она взяла на себя обязательства воздерживаться от установления ограничений на обменный курс при осуществлении платежей и переводов по текущим международным операциям, или установления дискриминационных валютных режимов, или практики множественных валютных курсов без одобрения МВФ.

В Бишкеке открыт памятник блокадникам Ленинграда

Фото 24.kg

В 2012 году в парке Победы имени Даира Асанова открыт памятник блокадникам Ленинграда.

Под монументом заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где покоятся погибшие блокадники-ленинградцы. Мемориальный комплекс посвящен жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942-м.

В Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч ленинградцев, среди которых было 3,5 тысячи детей.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Николай Глотов

Фото из интернета

Родился 8 мая 1923 года в селе Ананьево Иссык-Кульского района. В Красную армию призван 8 сентября 1941-го Иссык-Кульским военкоматом.

За храбрость и умелые действия награжден орденами Красной Звезды, Славы трех степеней и медалью «За отвагу». Ордена Славы I степени удостоен указом президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года за успешные боевые действия на латвийской земле в районе Приекуле.

Полный кавалер ордена Славы, гвардии старшина Николай Глотов продолжал сражаться на территории Германии, участвовал в штурме Кенигсберга, закончил войну на Земландском полуострове.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родилась режиссер Лиля Турусбекова

Фото из интернета

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР родилась 8 мая 1933 года во Фрунзе в семье писателя и поэта Жусупа Турусбекова. После окончания средней школы в 1951-м поступила на режиссерский факультет ВГИКа.

Она сняла и смонтировала два номера киножурнала «Советская Киргизия».

В 1956 году выпустила свой первый киноочерк «Серебряная вода», посвященный металлургам Кадамджая. Вторая лента «Они родились на Тянь-Шане» (1957) рассказывала о достижениях в хозяйстве и культуре республики за 40 лет советской власти.

В 1967-м сняла полнометражную киноленту «Вслед за весной». В 1974 году к 50-летию Компартии Киргизии и Киргизской ССР создала полнометражный фильм «Советский Киргизстан».

Умерла 7 января 2001-го.

Куда сходить

