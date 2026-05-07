Общество

В Оше выявили нарушения при ремонте дорог — зафиксированы просадки и трещины

В Оше выявлены нарушения при строительстве и капитальном ремонте дорог — после осадков на ряде участков зафиксированы просадки и трещины в асфальтовом покрытии. Проверка проведена по инициативе Минстроя.

По их данным, рейдовые мероприятия проводятся для усиления контроля за качеством строительных и ремонтных работ на дорогах и социальных объектах. Инспекцию осуществляют департамент государственного архитектурно-строительного контроля и Республиканский центр сертификации в строительстве.

В ходе рейдов в Оше проверены дороги, ирригационные системы и лотки, прошедшие капитальный ремонт в 2024–2025 годах. Установлено, что в ряде случаев основание под асфальт уплотнено с нарушениями, что привело к деформации покрытия.

Проверки охватили улицы Демократическая, жилой массив «Энесай», улицу А.Навои, внутренние дороги Ошского рынка, улицу Сатиева (капитальный ремонт), улицу Т.Касымбекова (реконструкция), а также участки, где работы продолжаются — улицы Кокум бий, Р.Юнусова, Куренкеева и тротуар по улице Алая.

По выявленным нарушениям управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу Ошу выдало подрядным организациям предписания и наложило административные штрафы.

Кроме того, в адрес муниципального предприятия «Ош шаардык жолдор башкармалыгы» направлено письмо с требованием в кратчайшие сроки устранить дефекты, включая повторное асфальтирование и ремонт участков, не соответствующих установленным требованиям. После этого будут проведены восстановительные работы.
