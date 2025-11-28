В Бишкеке запустили выработку электричества на новом мусоросжигательном заводе

В Бишкеке официально началась выработка электроэнергии на новом мусоросжигательном заводе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его данным, комплекс уже подключен к энергосистеме страны и в тестовом режиме подает 3,5 мегаватт. До конца дня мощность планируют поднять до 18 мегаватт, а после полного запуска предприятие сможет производить до 30 мегаватт электроэнергии.

Дайырбек Орунбеков отметил, что запуск генерации позволяет говорить о начале решения многолетней проблемы столичного полигона, который дымил более 50 лет. Завод будет сжигать бытовые отходы, вырабатывать энергию и перерабатывать остатки в строительные материалы.

Мощность предприятия рассчитана на уничтожение до 1 тысячи 200 тонн мусора в сутки, что превышает среднесуточный объем отходов в Бишкеке.