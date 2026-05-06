«Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов

Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает абитуриентов, школьников и их родителей на масштабный День открытых дверей «Ночь в универе» — событие, которое объединит образование, карьерные возможности и атмосферу настоящей студенческой жизни.

Мероприятие пройдет 14 мая с 18.00 до 22.00 в главном корпусе университета: город Бишкек, улица Киевская, 44. Вечер пройдет в динамичном интерактивном формате: гости смогут сами выстроить маршрут, свободно перемещаться по площадкам, участвовать в активностях и буквально «прожить» университетскую жизнь за один вечер.

КРСУ уже много лет остается выбором тысяч студентов благодаря качественному образованию, международным возможностям и сильной студенческой среде. «Ночь в универе» — это шанс увидеть университет изнутри, задать вопросы преподавателям и студентам и почувствовать себя частью будущего профессионального сообщества.

Центральной площадкой станет зона «Твое будущее». Здесь будут представлены факультеты университета и работодатели-партнеры. В ярмарке вакансий примут участие ведущие компании — «Бишкек Солар», «Аэрофлот», «Газпром Кыргызстан», Wildberries, «Яндекс Кыргызстан», а также представители банковского сектора и государственных структур. Участники смогут получить карьерные консультации, узнать о стажировках и перспективах трудоустройства, а также напрямую пообщаться с работодателями.

Уже на входе гостей встретят волонтеры и помогут выстроить индивидуальный маршрут. Интерактивные зоны и презентационные площадки позволят познакомиться с направлениями подготовки, получить консультации студентов-амбассадоров и принять участие в квесте с возможностью выиграть призы.

Зона «Поступление без стресса» станет точкой притяжения для абитуриентов. Здесь будет работать консультационный центр приемной комиссии, где можно получить подробную информацию о правилах поступления, сроках подачи документов и выборе образовательной траектории. Запланированы встречи с руководством университета и тематические лекции.

Зона «Студенческая жизнь» познакомит гостей с внеучебной деятельностью. В программе — презентации студенческих объединений, спортивные активности, медиаплощадки, фотозоны и концертная программа с участием творческих коллективов и приглашенных артистов.

Особое внимание уделено практике. В течение вечера факультеты проведут мастер-классы и интерактивные занятия: от оказания первой помощи и работы с медицинским оборудованием до создания 3D-макетов, архитектурного проектирования, бизнес-симуляций и юридических дебатов.

Отдельным блоком станет встреча с представителями университета и успешными выпускниками, которые поделятся своим опытом и расскажут, как образование в КРСУ помогло им в карьере.

Вечер завершится яркой концертной программой и большим финальным фотосетом. В течение мероприятия гостей ждут розыгрыши призов, зоны отдыха и возможность в неформальной обстановке пообщаться со студентами и преподавателями. Главный приз для самого активного участника — электросамокат.

«Ночь в универе» — это не просто День открытых дверей, а возможность за один вечер погрузиться в университетскую среду и сделать первый шаг к своему будущему.

Вход свободный.