До 20 процентов саженцев не приживается в Бишкеке

До 20 процентов саженцев не приживается в столице. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбек Жумалиев.

По его словам, допустимые нормы отличаются в зависимости от района.

«К примеру, в верхней части Октябрьского района 30 процентов закладываем, от железной дороги до проспекта Жибек Жолу — 15 процентов, ниже Жибек Жолу, где грунтовые воды ближе, — 10 процентов. Согласно нормам, списываем засохшие саженцы. Если где-то не соблюдают технологии, не поливают, то агроном, конечно, будет отвечать и восстанавливать», — сказал Жаныбек Жумалиев.

По его данным, в 2023 году в среднем по городу не прижилось 13 процентов саженцев, в 2024-м — 17 процентов.

Агроном МП отметил, что некоторые горожане самостоятельно, без согласования с «Бишкекзеленстроем» высаживают деревья. Если территория не относится к предприятию, то ухаживать за саженцами должны МТУ, домовые комитеты и сами бишкекчане.

Согласно производственной программе на 2025 год, в столице предусмотрена посадка 6,5 тысячи лиственных деревьев, 3,5 тысячи хвойных и около 2,5 тысячи кустарников.

«Для соблюдения технологий в зимнее время (с января до середины марта) высаживаем хвойные деревья. Более 2 тысяч уже посадили, остаток переходит на середину декабря. С конца марта до 10 апреля проводили посадку лиственных — около 3,5 тысячи высадили. Оставшееся количество останется на конец октября — середину ноября. В последние годы стараемся высаживать 2-2,5-метровые саженцы с комом земли, чтобы лучше приживались. Параллельно высадили часть кустарников. Процент приживаемости зеленых насаждений будет известен примерно через год», — добавил Жаныбек Жумалиев.

В прошлом году в Бишкеке высадили:

— 4 тысячи 392 лиственных дерева;

— 4 тысячи 99 хвойных;

— 2 тысячи 298 кустарников.