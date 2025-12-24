14:58
Общество

Мэрия: Мозаика «Встреча гостей» демонтирована по указанию управделами президента

Мэрия Бишкека официально ответила на запрос о сносе мозаичного панно «Дружба народов» («Встреча гостей») художника Андрея Михалева (1964 год). В письме экоактивистам указано, что демонтаж был произведен по указанию управления делами президента.

Фото из социальных сетей

Это заявление, по мнению активистов,  вызывает ключевой вопрос: действительно ли управделами президента давало указание на демонтаж, как утверждает мэрия, и был ли об этом поставлен в известность глава государства. В случае подтверждения факта общественность ожидает, что управление установит ответственных и поручит восстановить объект республиканского значения.

Мэрия также подчеркнула, что панно включено в Государственный список памятников истории и культуры как памятник искусства республиканского значения. По закону снос, перенос или изменение облика таких объектов допускается только с разрешения уполномоченного органа — Министерства культуры.

Как ранее сообщалось, Минкультуры никаких разрешений на демонтаж мозаики не давал. Наоборот, после исчезновения панно ведомство обратилось в правоохранительные органы с официальным заявлением. Результатов проверки пока нет.

Ситуация продолжает вызывать широкий общественный резонанс, а судьба уникального произведения монументального искусства остается неопределенной.
