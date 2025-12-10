В 2025 году в Бишкеке отремонтировали почти 100 километров дорог. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, это рекордная цифра для столицы, «раньше она могла осилить только 30 километров».

«Финансирование выделили на более чем 120 километров, но мы решили не начинать ремонт некоторых дорог в этом году. Был большой риск не успеть до первых холодов. Деньги остались. На следующий год, однозначно, эти улицы войдут в список. На 2026-й у нас такие же амбициозные планы — свыше 100 километров дорог, преимущественно начинаем уходить от центра», — сказал Рамиз Алиев.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что в Свердловском районе некоторые улицы отремонтировали некачественно. Он предложил включать безответственных подрядчиков в черный список и заставлять переделывать недостатки.

Вице-мэр заметил, что в Свердловском районе сделали более 7,5 километра дорог.

«На сегодня есть претензии по двум дорогам, направлено письмо с требованием переделать некачественно отремонтированные участки. На следующий год при формировании титула будем учитывать черный список компаний, которые не соблюдали сроки или имели нарекания в свой адрес. На каждую дорогу есть три года гарантии. При новом выявлении дефекта гарантия начинает действовать заново», — подчеркнул он.

По данным Рамиза Алиева, на сегодня по городу завершены дорожные работы на 147 улицах (на 122 из них шла укладка асфальта, на 25 ремонтировали тротуары). Незавершенными, переходящими на следующий год остаются две улицы.