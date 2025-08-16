18:35
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Происшествия

В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина

В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 15.30. Водитель автомашины Lixiang L9, двигаясь в южном направлении по проспекту Айтматова и на пересечении с улицей Манас айылы, столкнулся с автомобилем Honda Odyssey.

В результате 57-летний водитель Honda Odyssey скончался до приезда кареты скорой помощи. Факт зарегистрирован и назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие. Авто водворили на штрафную стоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339934/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ак-Ордо» столкнулись внедорожник и грузовик. Водители в больнице
В Бишкеке прорубят новую улицу, которая станет альтернативой улице 7 Апреля
В Свердловском районе Бишкека за месяц зарегистрировано 107 пожаров
В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
«Бишкекзеленстрой»: На обновление зеленого фонда столицы может уйти 20-30 лет
В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
На театральной аллее в Бишкеке вырубают ивы
Здание школы № 23 в Бишкеке готовят к сносу
На 3,5 миллиона сомов оштрафовали точки общепита в Бишкеке в июле
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке намерены выдавать жилеты
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Киностудия &laquo;Кыргызфильм&raquo; подала в&nbsp;суд на&nbsp;режиссера Бакыта Мукула Киностудия «Кыргызфильм» подала в суд на режиссера Бакыта Мукула
Экологическая катастрофа на&nbsp;озере недалеко от&nbsp;Канта: погибли десятки тонн рыбы Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
18:30
17 августа: где в Бишкеке отключат свет 17 августа: где в Бишкеке отключат свет
18:20
В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина
18:12
Глобальные переговоры по соглашению о загрязнении пластиком отложены
18:00
Замах на рубль, удар на копейку: главные итоги саммита на Аляске
17:46
В Китае разрабатывают робота для вынашивания ребенка