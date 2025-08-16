В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 15.30. Водитель автомашины Lixiang L9, двигаясь в южном направлении по проспекту Айтматова и на пересечении с улицей Манас айылы, столкнулся с автомобилем Honda Odyssey.

В результате 57-летний водитель Honda Odyssey скончался до приезда кареты скорой помощи. Факт зарегистрирован и назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие. Авто водворили на штрафную стоянку.