Мэрия Бишкека провела заседание экологического совета в новом формате: в питомнике МП «Бишкекзеленстрой» собрали представителей муниципалитета и Минприроды, депутатов разного уровня, активистов, экологов. Чиновники рассказали о проводимой работе по озеленению столицы и выслушали предложения по улучшению ситуации.

На смену сухим деревьям

В начале для собравшихся провели экскурсию по питомнику.

По словам главного агронома Жаныбека Жумалиева, образован питомник 92 года назад на площади примерно 200 гектаров, однако сейчас он занимает всего 24 гектара, остальную территорию заняли жилмассивы.

Здесь произрастает 48 тысяч саженцев (готовый посадочный материал) и сеянцев (до 1,5 метра). Липа, ясень, дуб, можжевельник, клен, береза и другие породы появятся в будущем на улицах города, но для полноценного озеленения этого объема, по словам специалиста, недостаточно.

Ежегодно в Бишкеке в среднем высаживают около 12 тысяч саженцев.

Главный агроном предприятия рассказал о специфике выращивания и ухода за зелеными насаждениями, о преимуществе каждого из них, подходах к озеленению и благоустройству города.

Кстати, в Бишкеке не раз поднимали вопрос массовой посадки быстрорастущей павловнии. Как заметил Жаныбек Жумалиев, специалисты Ботанического сада не рекомендуют ее сажать в городе — корневая система сильно развивается, разрушая тротуары.

«Но в экспериментальном порядке у себя мы попробовали выращивать, по городу в нескольких местах тоже это дерево растет», — сказал он.

Еще один спорный момент возник при осмотре посадок дуба черешчатого. В городе дубы массово заражены минирующим пилильщиком и справиться с этим вредителем давно не могут.

Читайте по теме Деревья деградированы, ирригация изношена. О проблемах озеленения Бишкека

«Рано весной мы делали обработку, и сейчас это готовый посадочный материал в хорошем состоянии», — отметил главный агроном.

Однако эколог Дмитрий Переяславский задался вопросом, почему бы не высаживать другие виды, которые не поражаются минирующим пилильщиком.

«Обработку в черте города запрещено проводить по санитарным нормам, тогда зачем сажать растения, которые заболеют? Может, стоит выбирать другие виды?» — уточнил он.

Однозначного ответа у представителей мэрии не оказалось.

Фото 24.kg. Экскурсия по питомнику МП «Бишкекзеленстрой»

Как повысить приживаемость

Жаныбек Жумалиев ранее говорил, что в среднем до 20 процентов саженцев погибает.

По данным «Бишкекзеленстроя» за семь месяцев 2025 года, в столице высадили 7,6 тысячи зеленых насаждений. Однако сколько из них приживется, станет известно только через год.

Депутат парламента Дастан Бекешев на экосовете сказал, что можно не 7 тысяч, а 7 миллионов посадить, но все они могут засохнуть.

«Воды не хватает не только деревьям, но и людям. Некоторые поливают питьевой водой, но их можно понять — арыков нет, старые разрушены, а новые, если и есть, то без отверстий. Где-то воды вообще нет, а где-то наоборот она течет по асфальту. Вот такое безграмотное управление оросительной системой, — заявил нардеп. — Но я знаю, как можно мотивировать «Бишкекзеленстрой» ухаживать за деревьями как за собственными детьми. Надо просто «привязать» их зарплату — дерево выросло, будет стимул к зарплате, дерево высохло — из зарплаты вычесть. Тогда будет ответственность».

Читайте по теме «Бишкекзеленстрой»: На обновление зеленого фонда столицы может уйти 20-30 лет

Но согласится ли простой рабочий, от которого наверняка не зависит наличие и подача воды, нести такую ответственность? Однако может, хотя бы посадки будут более продуманными и делаться там, где налажен гарантированный полив.

Вице-мэр Рамиз Алиев добавил, что на октябрь запланировали посадку 10 тысяч высокорослых деревьев различных пород. Участки для озеленения еще не определены — в мэрии готовы выслушать предложения горожан на этот счет.

«Все делают акцент на то, сколько деревьев мы срубили в этом году (около 2,2 тысячи), а о том, что посадили более 7 тысяч молчат и никто не знает, где они появились. В этот раз мы хотим неординарно поступить и на каждое посаженное в октябре дерево сделать по красивому бантику», — отметил он.

На сносе не зарабатывают

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что многие деревья в столице годами стояли сухими.

«Руководители до меня, откровенно скажем, не хотели рубить деревья. Многие насаждения уже должны были снести, поскольку они опасны — поражены вредителями, вышел эксплуатационный срок», — сказал он.

Всегда говорят, что мэр наживается на этих деревьях. Да никто их у нас не покупает! Мы вам покажем этот лесосклад, сколько сухостоя там лежит. А йбек Джунушалиев

По его данным, в 2023-м убрали 647 единиц, в 2024-м — 757, а с начала 2025-го — более 2 тысяч.

«Поэтому у многих, наверное, ощущение, что мы пошли весь город вырубать. Нет, убираем именно сухостой. Корчевание пней тоже активизировалось. Если за семь месяцев 2023-го убрали всего 1 тысячу пней, то за аналогичный период 2025-го — 6,2 тысячи», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что благодаря сносу сухостоя значительно уменьшилось количество падений деревьев. «Мы хотим довести до минимума, ведь это судьбы людей. Были случаи, когда упавшая ветка покалечила беременную», — добавил Айбек Джунушалиев.

Эксперт по экологии и устойчивому развитию Дмитрий Переяславский добавил, что во всем мире стоимость дерева с каждым годом растет.

Читайте по теме По проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке вырубят около 120 дубов

«У нас какой была балансовая стоимость, так и осталась. Компенсационная стоимость за снесенное дерево не поднимается выше 5-6 тысяч сомов в зависимости от породы. В то же время мы иногда слышим, что саженцы, привезенные из-за границы, стоят 15 тысяч сомов. Нужно изменить парадигму и говорить не о том, сколько деревьев снесли, а «снесли большие деревья, которые стоили столько-то». Кроме того, надо акцентировать внимание не на покупке саженцев, а на их обслуживании — хорошая обрезка стоит денег», — заметил он.

Дмитрий Переяславский также озвучил необходимость введения систематической замены деревьев.

«Один питомник не справится, надо работать с лесхозами, которые будут выращивать акклиматизированные для нашего региона породы. «Бишкекзеленхоз» еще 3-4 года назад предупреждал о сносе деревьев на проспекте Айтматова, но почему-то саженцы привезли из-за границы и посадили летом, в результате часть засохла. Также, когда на какой-то улице сильно поражены деревья, говорят: «Усач съел, все сносим». Конечно, будет общественный резонанс, и улица «лысеет». Можно высаживать на одном участке разные породы деревьев, подверженные разным вредителям и с разным эксплуатационным сроком», — добавил эколог.

Решения мэрии

Показали в питомнике и «любимые» многими можжевельники — тени не дают, чувствуют себя в городских условиях не очень, но активно используются в озеленении городской среды.

Мэр заверил, что от туй и можжевельника будут отказываться.

«В свое время их приобрели, и они есть в городе, их рассматривают больше для декоративных посадок. Но однозначно говорим, что теперь будем сажать только лиственные, которые выполняют больше функций (шумоподавление, тень, сбор пыли, выработка кислорода)», — сказал Айбек Джунушалиев.

Мэр добавил, что кустарники вдоль дорог восстанавливать не будут.

«Раньше они были преградой между трассой и тротуаром, системой ирригации, но в последующем начали разрастаться. Те, что мы выкорчевываем, достигли 30-40-летнего возраста, то есть устарели. Замену сажать не стали — формируем открытое пространство для газонов и цветов. Мы асфальтируем дороги, и такого количества пыли, как в прежние времена, уже нет», — считает градоначальник.

По мнению экологов, отсутствие кустарников вдоль дорог приводит к повышению количества аллергических заболеваний, увеличению пыли и росту городского шума.