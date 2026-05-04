«Не рубите наш парк». Жители Кемина обратились к президенту КР из-за вырубки

Жители Кемина обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев в городском парке.

Речь идет о районе «Перевал База» (улицы Космонавтов и Советская), где, по словам горожан, начались работы по спилу деревьев. В обращении жители утверждают, что под вырубку попадают не только аварийные, но и здоровые зеленые насаждения.

«Этот парк для нас не просто территория. Здесь отдыхают семьи, растут дети, пожилые люди проводят время. Сейчас мы видим, что спиливают крепкие деревья», — говорится в обращении.

Горожане отмечают, что рядом есть свободные участки, где можно реализовать проекты по благоустройству без уничтожения существующей зеленой зоны.

Жители просят главу государства взять ситуацию под личный контроль и не допустить уничтожения парка.

Ранее сообщалось, что в Кемине ведутся работы по благоустройству территории, однако они уже вызвали общественный резонанс. По данному факту милиция начала проверку.