Происшествия

В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку

В Бишкеке сегодня утром на проспекте Чингиза Айтматова произошел наезд на пешехода. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, девушка перебегала дорогу в неположенном месте, направляясь к остановке. В этот момент по проспекту двигался автомобиль «Мерседес», который не успел затормозить. От удара девушку отбросило на несколько метров.

Официальной информации от милиции пока не поступало. Очевидцы уточняют, что девушка получила травмы, но была жива после столкновения.

Напомним, что в рамках реконструкции проспекта Чингиза Айтматова власти убрали все пешеходные переходы. Местные жители неоднократно поднимали этот вопрос, но пешеходные переходы так и не установлены.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345837/
просмотров: 468
