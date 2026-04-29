14:51
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

На майские праздники в Бишкеке количество автобусных рейсов увеличат в два раза

С 30 апреля на Бишкекском автовокзале увеличивают количество рейсов в связи с праздничными днями.

Как сообщили в администрации, усиление касается междугородних направлений в Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Если в обычные дни по этим маршрутам курсирует около 100 единиц транспорта, то в праздники их число вырастет в два раза.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Автовокзалы столицы работают в штатном режиме. Основной автовокзал открыт ежедневно с 7.00 до 23.30. Днем, с 7.00 до 19.00, на линию выходят преимущественно микроавтобусы, а вечером, с 21.00 до 23.30, добавляются крупные автобусы — пять рейсов в сторону Иссык-Куля и один в Нарын.

Также продолжаются международные перевозки в Алматы, Тюмень, Кашгар и Артуш.

На автовокзале «Ак-Кула» выполняются рейсы в Таласскую область, а также международные маршруты в Ташкент и Джизак.

Кроме того, с 15 мая по 15 октября запустят сезонные маршруты микроавтобусов в Иссык-Куль, Талас, Ош, Джалал-Абад и Баткен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372402/
просмотров: 97
Версия для печати
29 апреля, среда
14:44
На майские праздники в Бишкеке количество автобусных рейсов увеличат в два раза На майские праздники в Бишкеке количество автобусных ре...
14:39
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
14:37
Новый генплан города Ош планируют утвердить до конца года
14:32
Селевой поток перекрыл трассу в Аксы, движение открыли по одной полосе
14:18
Депутат ЖК просит вернуть соцгарантии людям, родившимся во время ВОВ