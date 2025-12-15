12:32
Общество

В Бишкек из Китая доставили 95 новых автобусов

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкек из Китайской Народной Республики доставили 95 автобусов Yutong, которые находятся на территории депо-1. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Каждый автобус имеет длину 12 метров и оснащен тремя дверями. Летом в них работают кондиционеры, а зимой — отопительные системы. Вместимость — около 70 пассажиров.

За три года в столицу поступила 1 тысяча новых газовых автобусов из Китая, заменивших свыше 3 тысяч микроавтобусов. При содействии международных партнеров мэрия закупила 120 электробусов, установила 85 зарядных станций и полностью обновила автобусные депо № 1 и 2.

В Бишкеке ежедневно обслуживают горожан более полутора тысяч единиц транспорта. В отрасли задействовано около 3,5 тысячи работников, из них 2,5 тысячи — водители, отметили в муниципалитете.
