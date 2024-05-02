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Общество
Сюжет: Полезные советы

Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше

Фото из Интернета. Купина неопалимая. Близкое знакомство с этим привлекательным растением может закончиться больницей

На дворе весна, и многие сейчас проводят выходные на природе. И наверняка у вас бывало так, что съездили в горы, отдохнули, собрали букетик цветов и вернулись домой с головной болью. Возможно, все дело именно в растениях.

Член Клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала ИА «24.kg», как избежать проблем со здоровьем после прогулки в горах.

1

Разрешает ли законодательство собирать в горах цветы?

Данную сферу регулирует Закон «Об охране и использовании растительного мира». Наши парки расположены в основном на особо охраняемых территориях – в госзаказниках, национальных парках, заповедниках. На этих территориях запрещено собирать растения без разрешения. За этим следят инспекторы, которые там работают.

Сбор в больших и промышленных масштабах наносит урон окружающей среде. За это человека могут привлечь к ответственности.

2

А лекарственные травы можно собирать?

Если вы хотите себе на чашечку чая набрать, необходимо соблюдать правила сбора. Это не более 30 процентов цветков от общего куста. Не надо вырывать все растение, у чабреца, например, очень долго восстанавливается корневая система.

Но лучше покупать сборы в аптеке, потому что одно и то же растение может обладать и лечебными и ядовитыми свойствами. Надо знать, как собирать, сушить, использовать. Кроме того, не забывайте, что при неправильном применении лекарственное растение может нанести вред.

3

Можно ли просто собрать букет?

Лучше вообще не рвать цветы. Можно нарваться на ядовитое растение, о которых обычно люди мало знают. Ведь редко отдыхающие заранее изучают растительный мир и его образцы в том месте, куда выехали на пикник.

4

Какие опасные растения можно встретить в ближайших предгорьях?

Здесь много аконита. Его еще называют «иссык-кульский корень». У аконита много видов, и все они ядовитые. К сожалению, люди не знают, что это не просто колокольчики, а одно из самых ядовитых растений нашей страны.

Часто встречается живокость высокая. Все части растения ядовиты, особенно корни и семена. Результатом отравления может быть паралич дыхательной системы.

Даже обычный ландыш является ядовитым. Токсические вещества могут спровоцировать отравление.

5

Какую опасность несут в себе растения?

Есть растения, которые кажутся не ядовитыми. Ясенец, или купина неопалимая. Ее особенность в том, что если в жаркую и солнечную погоду ее поджечь, она вспыхнет, но не сгорит. Это очень ядовитое растение. Стоит просто слегка задеть и можно получить ожоги, которые долго не заживают, появляются нарывы.

Иногда люди видят ягоды и едят их. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Они могут быть ядовитыми. Необходимо следить, чтобы их не попробовали дети.

6

Цветы нельзя собирать только из-за опасности нарваться на ядовитые?

Многие растения занесены в Красную книгу Кыргызстана. Все тюльпаны, например. Их осталось мало, но люди рвут их и несут домой. Зачастую растения потом не восстанавливаются.

7

Как можно обезопасить себя?

Опытные путешественники дают универсальный совет: не трогать, не нюхать, не рвать, не есть. Лучше на прогулку в горах надевать перчатки, одежду, закрывающую руки и ноги, чтобы избежать контакта кожи с некоторыми растениями, от которых можно получить ожог.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/82268/
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