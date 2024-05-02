Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше

На дворе весна, и многие сейчас проводят выходные на природе. И наверняка у вас бывало так, что съездили в горы, отдохнули, собрали букетик цветов и вернулись домой с головной болью. Возможно, все дело именно в растениях.
Член Клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала ИА «24.kg», как избежать проблем со здоровьем после прогулки в горах.
Разрешает ли законодательство собирать в горах цветы?
Данную сферу регулирует Закон «Об охране и использовании растительного мира». Наши парки расположены в основном на особо охраняемых территориях – в госзаказниках, национальных парках, заповедниках. На этих территориях запрещено собирать растения без разрешения. За этим следят инспекторы, которые там работают.
Сбор в больших и промышленных масштабах наносит урон окружающей среде. За это человека могут привлечь к ответственности.
А лекарственные травы можно собирать?
Если вы хотите себе на чашечку чая набрать, необходимо соблюдать правила сбора. Это не более 30 процентов цветков от общего куста. Не надо вырывать все растение, у чабреца, например, очень долго восстанавливается корневая система.
Но лучше покупать сборы в аптеке, потому что одно и то же растение может обладать и лечебными и ядовитыми свойствами. Надо знать, как собирать, сушить, использовать. Кроме того, не забывайте, что при неправильном применении лекарственное растение может нанести вред.
Можно ли просто собрать букет?
Лучше вообще не рвать цветы. Можно нарваться на ядовитое растение, о которых обычно люди мало знают. Ведь редко отдыхающие заранее изучают растительный мир и его образцы в том месте, куда выехали на пикник.
Какие опасные растения можно встретить в ближайших предгорьях?
Здесь много аконита. Его еще называют «иссык-кульский корень». У аконита много видов, и все они ядовитые. К сожалению, люди не знают, что это не просто колокольчики, а одно из самых ядовитых растений нашей страны.
Часто встречается живокость высокая. Все части растения ядовиты, особенно корни и семена. Результатом отравления может быть паралич дыхательной системы.
Даже обычный ландыш является ядовитым. Токсические вещества могут спровоцировать отравление.
Какую опасность несут в себе растения?
Есть растения, которые кажутся не ядовитыми. Ясенец, или купина неопалимая. Ее особенность в том, что если в жаркую и солнечную погоду ее поджечь, она вспыхнет, но не сгорит. Это очень ядовитое растение. Стоит просто слегка задеть и можно получить ожоги, которые долго не заживают, появляются нарывы.
Иногда люди видят ягоды и едят их. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Они могут быть ядовитыми. Необходимо следить, чтобы их не попробовали дети.
Цветы нельзя собирать только из-за опасности нарваться на ядовитые?
Многие растения занесены в Красную книгу Кыргызстана. Все тюльпаны, например. Их осталось мало, но люди рвут их и несут домой. Зачастую растения потом не восстанавливаются.
Как можно обезопасить себя?
Опытные путешественники дают универсальный совет: не трогать, не нюхать, не рвать, не есть. Лучше на прогулку в горах надевать перчатки, одежду, закрывающую руки и ноги, чтобы избежать контакта кожи с некоторыми растениями, от которых можно получить ожог.