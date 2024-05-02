Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше

На дворе весна, и многие сейчас проводят выходные на природе. И наверняка у вас бывало так, что съездили в горы, отдохнули, собрали букетик цветов и вернулись домой с головной болью. Возможно, все дело именно в растениях.

Член Клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала ИА «24.kg», как избежать проблем со здоровьем после прогулки в горах.

1 Разрешает ли законодательство собирать в горах цветы? Данную сферу регулирует Закон «Об охране и использовании растительного мира». Наши парки расположены в основном на особо охраняемых территориях – в госзаказниках, национальных парках, заповедниках. На этих территориях запрещено собирать растения без разрешения. За этим следят инспекторы, которые там работают.



Сбор в больших и промышленных масштабах наносит урон окружающей среде. За это человека могут привлечь к ответственности.



2 А лекарственные травы можно собирать? Если вы хотите себе на чашечку чая набрать, необходимо соблюдать правила сбора. Это не более 30 процентов цветков от общего куста. Не надо вырывать все растение, у чабреца, например, очень долго восстанавливается корневая система.



Но лучше покупать сборы в аптеке, потому что одно и то же растение может обладать и лечебными и ядовитыми свойствами. Надо знать, как собирать, сушить, использовать. Кроме того, не забывайте, что при неправильном применении лекарственное растение может нанести вред.



3 Можно ли просто собрать букет? Лучше вообще не рвать цветы. Можно нарваться на ядовитое растение, о которых обычно люди мало знают. Ведь редко отдыхающие заранее изучают растительный мир и его образцы в том месте, куда выехали на пикник.

4 Какие опасные растения можно встретить в ближайших предгорьях? Здесь много аконита. Его еще называют «иссык-кульский корень». У аконита много видов, и все они ядовитые. К сожалению, люди не знают, что это не просто колокольчики, а одно из самых ядовитых растений нашей страны.



Часто встречается живокость высокая. Все части растения ядовиты, особенно корни и семена. Результатом отравления может быть паралич дыхательной системы.



Даже обычный ландыш является ядовитым. Токсические вещества могут спровоцировать отравление.



5 Какую опасность несут в себе растения? Есть растения, которые кажутся не ядовитыми. Ясенец, или купина неопалимая. Ее особенность в том, что если в жаркую и солнечную погоду ее поджечь, она вспыхнет, но не сгорит. Это очень ядовитое растение. Стоит просто слегка задеть и можно получить ожоги, которые долго не заживают, появляются нарывы.



Иногда люди видят ягоды и едят их. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Они могут быть ядовитыми. Необходимо следить, чтобы их не попробовали дети.



6 Цветы нельзя собирать только из-за опасности нарваться на ядовитые? Многие растения занесены в Красную книгу Кыргызстана. Все тюльпаны, например. Их осталось мало, но люди рвут их и несут домой. Зачастую растения потом не восстанавливаются.