Власть

Депутат призвала наказать виновных за разрушение исторических объектов в Бишкеке

Депутат Гуля Кожокулова на заседании Жогорку Кенеша спросила у членов кабмина, какой ущерб был нанесен государству из-за недавнего разрушения историко-культурных объектов — фонтанов, мемориалов и мозаик.

«Почему мэрия Бишкека сначала разрушает те же фонтаны, а затем мэр дает поручение их восстанавливать? Это что за политика? Кто несет ответственность за разрушения? В Уголовном кодексе есть статья 175, предусматривающая уголовную ответственность за уничтожение исторических памятников», — отметила она.

Глава Минкультуры Мирбек Мамбеталиев сообщил, что в настоящее время проводится анализ ущерба, нанесенного государству в результате разрушения таких объектов.

«Мы обратились в правоохранительные органы. По сохранению исторических объектов ведется работа с московскими архитекторами по поручению президента», — добавил он.

Депутат также призвала кабмин активнее участвовать в обсуждении Генплана Бишкека, поскольку со стороны населения поступает много нареканий.

Напомним, ранее в Бишкеке был демонтирован исторический фонтан 1956 года в Дубовом парке, а также разрушено мозаичное панно «Встреча гостей» («Дружба народов»), включенное в реестр памятников истории и культуры. Эти случаи вызвали широкий общественный резонанс.
