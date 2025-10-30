17:57
Общество

В Бишкеке определят места для выгула собак

В Бишкеке определят места для выгула собак. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

Председатель комиссии Алымбек Бактыбеков заметил, что в стране модно определять места для курения, ожидания транспорта и так далее. «А есть ли места для выгула животных?» — спросил нардеп.

Рамиз Алиев признал, что горожан этот вопрос тоже интересует. «Новые правила предусматривают обязательное наличие мест для выгула собак. Рабочая группа поручила каждому акимиату определить такие места. Мы их опубликуем», — пообещал чиновник.

Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых Правил содержания животных

«Это нужно сделать очень срочно. Причем предусмотреть временное ограничение, как во всех больших городах. К примеру, с 6.00 до 9.00... Где будут выгуливать — в парках? Не на трассе же. Нужно очень аккуратно к этому вопросу подойти», — заметил Алымбек Бактыбеков.

Вице-мэр ответил, что выгул будет осуществляться в разрешенных для этого местах.

Рамиз Алиев добавил, что статья 124 Кодекса КР о правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил содержания, и в том числе выгула животных в населенных пунктах.

Это влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей (5,5 тысячи сомов), на юридических — 170 расчетных показателей (17 тысяч сомов).

Напомним, Правила содержания домашних животных и птиц в Бишкеке городской кенеш утвердил еще в 2002 году. С тех пор действует запрет на выгул собак и кошек в парках, скверах, на рынках, пляжах, детских игровых площадках и в других местах общественного пользования.

Выгуливать собак разрешено в специально отведенных для этого местах. Однако должная инфраструктура до сих пор отсутствует.
