8 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Чуйская область
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кыз-Моло (улица Пионерская).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чорголо (улица Гагарина).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Сураналы, Тоголок, Омурбека, Кашка-Суу, Шамши);
- 9.30-16.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек уулу Назара, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева, Бекнияз, Билалы, Жумабаева, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакир, Советская), Токбай;
- 9.30-17.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи).