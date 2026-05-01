12:59
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Капитальный ремонт улицы Кожевенной в Бишкеке завершится в середине мая

Капитальный ремонт улицы Кожевенной в Бишкеке завершится в середине мая. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, накануне заместитель мэра Рамиз Алиев провел выездную инспекцию хода работ в районе рынка «Дордой».

В настоящее время на участке в 1,8 километра ведутся активные дорожно-ремонтные работы, начата укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия.

В ходе проверки выявлено, что ряд хозяйствующих субъектов самовольно подключились к системам водоснабжения и канализации без соответствующих схем и разрешительной документации, что повлекло необходимость проведения дополнительных работ.

Мэрия Бишкека полностью выполнила работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей, ремонт дороги продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372653/
просмотров: 166
Версия для печати
Популярные новости
День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Бизнес
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
1 мая, пятница
12:40
Капитальный ремонт улицы Кожевенной в Бишкеке завершится в середине мая Капитальный ремонт улицы Кожевенной в Бишкеке завершитс...
12:21
Геопарки как новая точка роста: на Иссык-Куле обсудили будущее горных регионов
12:00
День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
11:47
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
11:32
В Ошской области милиция усилила контроль за отдыхающими у водоемов