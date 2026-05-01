Капитальный ремонт улицы Кожевенной в Бишкеке завершится в середине мая. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, накануне заместитель мэра Рамиз Алиев провел выездную инспекцию хода работ в районе рынка «Дордой».

В настоящее время на участке в 1,8 километра ведутся активные дорожно-ремонтные работы, начата укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия.

В ходе проверки выявлено, что ряд хозяйствующих субъектов самовольно подключились к системам водоснабжения и канализации без соответствующих схем и разрешительной документации, что повлекло необходимость проведения дополнительных работ.

Мэрия Бишкека полностью выполнила работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей, ремонт дороги продолжается.